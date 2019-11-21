جريمة

الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
جثة
جثة
مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
تبين أن المجني عليها (18 سنة - مقيمة بمركز القرنة بالأقصر)، وأن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليها خفير خصوصي (58 سنة) وشقيقها خفير خصوصي  (28 سنة) والسابق ضبطه في قضية مخدرات"، يقيمان بمركز القرنة بالأقصر.عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما بمأمورية بمشاركة أمن الأقصر. واعترف المتهمان بارتكابهما
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ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
جثة

الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
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إحباط تهريب شحنة كاميرات تجسس عبر ميناء بورسعيد

كاميرات مراقبة، وكشافات ليزر، مخفية فى أدوات تقليدية فى صورة مصابيح وساعات يد وألعاب، تم ضبطها فى حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة خاصة، استوردت الشحنة تحت زعم مستلزمات وإكسسوارات أجهزة كمبيوتر، فيما البضاعة الحقيقية عبارة عن أدوات خطيرة محظور استيرادها ودخولها البلاد، لخطورة استخداماتها وإضرارها على الأمن القومي والأمن العام، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات المحظورة وسط الشحنة، وتحرر محضر بواقعة تهريب المنتجات غير المشروعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
جثة

قتل شقيقه.. المشهد الأخير في جريمة السلخانة بأسوان

مشادة كلامية معتادة وقعت بين شقيقين، لطالما تنتهي بتدخل الأهالي والفصل بينهما "عيب.. إنتم إخوات"، لكن تلك المرة جاءت النهاية مختلفة حاملة معها جريمة قتل مؤسفة لا تزل آثار الدماء على الأرض شاهدة على تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، انتهى الحال بالأول جثة هامدة ينتظر تصريحا بالدفن من النيابة العامة بعد التشريح تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي، والثاني خلف القضبان ينتظر تحديد مصيره، في الوقت الذي شكل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كوم أمبو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تنسيقا مع مفتش قطاع الأمن العام.
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حل لغز مقتل مُسنة مهشمة الرأس داخل منزلها في الفيوم

ربة منزل بلغت من العمر أرذله، أضحت لا تقوى على مغادرة جدران منزلها البسيط الكائن بعزبة المرج في مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تنتظر الرحيل عن الدنيا التي سئمت منها، لكنها لم تدرِ أن الفصل الأخير من حياتها لن يكون طبيعيا على سريرها كما تمنت، بل سيُختم بجريمة قتل بشعة، بطلاها حفيدها ووالده اللذان سطرا المشهد الأكثر قسوة في حياتها، الأمر الذي تكشّف لدى بلاغ لمركز شرطة إبشواى بالعثور على جثة ربة منزل مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل فى عظام الجمجمة من الجانب الأيسر، وتبين أنها مقيمة بمفردها.
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جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
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