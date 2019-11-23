أكل الشعر ونتف الحواجب.. 5 متلازمات نفسية نادرة

تعد متلازمة ستوكهولم حالة مرضية يشعر فيها المصاب بالتعاطف أو التعاون مع الأعداء، أو من أساء إليه بأي شكل من الأشكال، أي يشعر بمشاعر إيجابية تجاه من يسيء إليه
توجد العديد من المتلازمات العضوية، منها -على سبيل المثال- متلازمة داون ومتلازمة سبرجر، وغيرهما من المتلازمات التي تنتج عن عوامل بيئية وجينية. وعلى الجانب الآخر، توجد متلازمات نفسية غريبة، تحدث نتيجة التعرض للتوتر والإجهاد العصبي؛ مثل متلازمة "رابونزيل" التى تعد من المتلازمات نادرة الحدوث، ولكن الدراسات والإحصائيات أثبتت وجود نسبة مصابة بها، ويقوم المصاب بها بنتف الشعر، ثم يأكله بعد ذلك، كما توجد متلازمات أخرى لم تسمع عنها من قبل. وذلك نقلًا عن موقع "health line".
تعد المتلازمات النفسية من أصعب الأمراض التي تلحق بك، لأنه يصعب اكتشافها من جانب، ومن جانب آخر تحتاج إلى علاج طويل المدى، وقد يتعايش معها المصاب، لكن مع التعرض لعقبات كثيرة. قد سمعنا عن الوسواس القهري، وأصبح يتردد على آذاننا بشكل كبير، لكن على الجانب الآخر، يوجد العديد من المتلازمات النفسية التي قد لا
تعد المتلازمات النفسية من أصعب الأمراض التي تلحق بك، لأنه يصعب اكتشافها من جانب، ومن جانب آخر تحتاج إلى علاج طويل المدى، وقد يتعايش معها المصاب، لكن مع التعرض لعقبات كثيرة. قد سمعنا عن الوسواس القهري، وأصبح يتردد على آذاننا بشكل كبير، لكن على الجانب الآخر، يوجد العديد من المتلازمات النفسية التي قد لا تعلم عنها الكثير، وفى ما يلي بعضها:
1- متلازمة "رابونزيل"
من المؤكد أنك سمعت هذا الاسم في فيلم الكرتون الشهير "رابونزيل"، ولكن في الواقع عند النظر من الجانب الطبي، ستجد أنها إحدى المتلازمات النفسية النادرة، يقوم الشخص المصاب بها بنتف الشعر من الحواجب أو الرأس، دون الشعور بالألم، وقد تكون المضاعفات التي تنتج عنها قاتلة في كثير من الأحيان، وتشبه كثيرًا عض الشفاه أو قضم الأظافر، وتتمثل الأعراض في القيء والغثيان المستمر، نتيجة وجود شعر في الجهاز الهضمي، إضافة إلى آلام في البطن، ووجود شعر في البراز.
2- متلازمة "أليس في بلاد العجائب"
جميعنا شاهدنا فيلم الفانتزيا الرائع Alice in Wonderland، ولكن هل تعلم أنها أصبحت حالة مرضية يعاني منها العديد من الأشخاص؟ كانت البطلة طويلة للغاية، وكل شيء في المنزل صغير، أي لا يوجد تناسق في الأحجام، فإن أولئك الذين يعانون من هذه المتلازمة سوف يسمعون أصواتا أكثر هدوءًا أو أعلى من صوتهم، إضافة إلى رؤية كل ما حولهم أصغر أو أكبر من الواقع، كما تعد حالة عصبية، تحدث نتيجة خلل في الجزء المسؤول عن الإدراك البصري في الدماغ، نقلًا عن "online psychology degree".
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3- متلازمة ستوكهولم
حالة مرضية يشعر فيها المصاب بالتعاطف أو التعاون مع الأعداء، أو من أساء إليه بأي شكل من الأشكال، أي يشعر المصاب بمشاعر إيجابية تجاه من يسيء إليه، كما أن الضغط النفسي يجعلهم يخلقون رابطًا بينهم وبين الأعداء.
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4- متلازمة اليد الغريبة
هؤلاء الذين يعانون من هذا الاضطراب العقلي المرعب، يتعرضون لفقدان تام فى السيطرة على اليد أو الأطراف، وغالبًا ما تظهر متلازمة اليد الغريبة في مرضى ألزهايمر، أو نتيجة عملية جراحية في المخ تم خلالها فصل نصفي الدماغ. ولسوء الحظ، لا يوجد علاج لمتلازمة اليد الغريبة، وتظهر الأعراض واضحة في القيام بسلوكيات غريبة؛ مثل شد الشعر وتمزيق الملابس، وتقمص شخصيات غريبة، كما أن الشخص المصاب من المحتمل أن يقوم بضرب أو خنق الآخرين.
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5- متلازمة بوانتروبي
يعتقد المصابون أنهم أبقار، كما يوجد المصابون بالأنثروبلي في الحقول التي تحتوي على الأبقار، ويمشون مثل الحيوانات على اليدين والقدمين، ويمضغون العشب. ويعتقد الباحثون أن هذا الاضطراب العقلي الغريب ينتج عن الأحلام أو حتى التنويم المغناطيسي.
تعد هذه المتلازمات من الأمراض النفسية التي يصعب علاجها، كما أن التعامل مع المصابين يكون صعبا للغاية؛ لذا يجب تفهُّم كل حالة جيدًا، حتى لا يؤذي المريض نفسه.
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