أكل الشعر ونتف الحواجب.. 5 متلازمات نفسية نادرة

تعد متلازمة ستوكهولم حالة مرضية يشعر فيها المصاب بالتعاطف أو التعاون مع الأعداء، أو من أساء إليه بأي شكل من الأشكال، أي يشعر بمشاعر إيجابية تجاه من يسيء إليه

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

متلازمات غريبة

توجد العديد من المتلازمات العضوية، منها -على سبيل المثال- متلازمة داون ومتلازمة سبرجر، وغيرهما من المتلازمات التي تنتج عن عوامل بيئية وجينية. وعلى الجانب الآخر، توجد متلازمات نفسية غريبة، تحدث نتيجة التعرض للتوتر والإجهاد العصبي؛ مثل متلازمة "رابونزيل" التى تعد من المتلازمات نادرة الحدوث، ولكن الدراسات والإحصائيات أثبتت وجود نسبة مصابة بها، ويقوم المصاب بها بنتف الشعر، ثم يأكله بعد ذلك، كما توجد متلازمات أخرى لم تسمع عنها من قبل. وذلك نقلًا عن موقع "health line".

تعد المتلازمات النفسية من أصعب الأمراض التي تلحق بك، لأنه يصعب اكتشافها من جانب، ومن جانب آخر تحتاج إلى علاج طويل المدى، وقد يتعايش معها المصاب، لكن مع التعرض لعقبات كثيرة. قد سمعنا عن الوسواس القهري، وأصبح يتردد على آذاننا بشكل كبير، لكن على الجانب الآخر، يوجد العديد من المتلازمات النفسية التي قد لا