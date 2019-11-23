صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

أكل الشعر ونتف الحواجب.. 5 متلازمات نفسية نادرة

تعد متلازمة ستوكهولم حالة مرضية يشعر فيها المصاب بالتعاطف أو التعاون مع الأعداء، أو من أساء إليه بأي شكل من الأشكال، أي يشعر بمشاعر إيجابية تجاه من يسيء إليه
تحرير:إسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
متلازمات غريبة
متلازمات غريبة
توجد العديد من المتلازمات العضوية، منها -على سبيل المثال- متلازمة داون ومتلازمة سبرجر، وغيرهما من المتلازمات التي تنتج عن عوامل بيئية وجينية. وعلى الجانب الآخر، توجد متلازمات نفسية غريبة، تحدث نتيجة التعرض للتوتر والإجهاد العصبي؛ مثل متلازمة "رابونزيل" التى تعد من المتلازمات نادرة الحدوث، ولكن الدراسات والإحصائيات أثبتت وجود نسبة مصابة بها، ويقوم المصاب بها بنتف الشعر، ثم يأكله بعد ذلك، كما توجد متلازمات أخرى لم تسمع عنها من قبل. وذلك نقلًا عن موقع "health line".
تعد المتلازمات النفسية من أصعب الأمراض التي تلحق بك، لأنه يصعب اكتشافها من جانب، ومن جانب آخر تحتاج إلى علاج طويل المدى، وقد يتعايش معها المصاب، لكن مع التعرض لعقبات كثيرة. قد سمعنا عن الوسواس القهري، وأصبح يتردد على آذاننا بشكل كبير، لكن على الجانب الآخر، يوجد العديد من المتلازمات النفسية التي قد لا
اقرأ المزيد
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

البكاء بلا دموع.. 4 علامات تدل على تعرض طفلك للجفاف

يحتاج الجسم إلى كميات كبيرة من المياه يوميا، حيث تعتمد معظم وظائف الجسم على الماء، وعند حدوث نقص في معدلات الماء في الجسم، يؤدي ذلك إلى حدوث خلل، مع ظهور بعض الأعراض، مثل التعب والإرهاق والدوار؛ لذا ينصح بتناول الخضراوات والفواكه، لأنها تعوض الجسم عن كميات الماء التي يفقدها. إضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال أيضًا للجفاف إذا قلّت نسبة الماء في الجسم، ويبدؤون في الصراخ والبكاء، وتظهر بعض الأعراض عليهم، مثل جفاف الفم. وذلك نقلًا عن موقع "times of india".
الشخير

دراسة: النوم بجانب شخص يعاني الشخير يدمر صحتك

الشخير من المشكلات التي قد تواجه الرجال، وإذا كان الرجل متزوجا، فغالبا ما تعاني زوجته من الأصوات المزعجة فى أثناء النوم، كما كشفت دراسة حديثة عن أن العيش مع شخص يعاني من الشخير غالبا ما يختبر صبرك، بالإضافة إلى تدمير الصحة. ونتيجة نقص النوم بسبب أصوات الشخير، تتأثر كل من الصحة الجسدية والنفسية بكل الطرق، فعندما تتعطل أنماط النوم المختلفة، يصاب الشخص بالقلق والاكتئاب، وهذا الأمر بدوره يطور من فرص الإصابة بالسمنة أو السكتات الدماغية. وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]