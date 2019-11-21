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في ذكرى استقلال لبنان.. غاب السياسيون وحضر المواطنون

الاحتفالات الرسمية بذكرى استقلال لبنان هذا العام ستقتصر على عرض عسكري رمزي في وزارة الدفاع برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بينما يستعد الحراك لاحتفال كبير
تحرير:وفاء بسيوني ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
حراك لبنان
حراك لبنان
تحل، غدا الجمعة، ذكرى استقلال لبنان الـ76، في أجواء مختلفة عن كل عام، إذ تأتي هذه الذكرى وسط فراغ حكومي بعد أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، وفي وقت يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد. وجرت العادة في احتفال لبنان بذكرى استقلاله، تنظيم عرض عسكري يحضره الرؤساء الثلاثة وسياسيون ودبلوماسيون وقيادات أمنية وعسكرية وضباط، فضلا عن قيام الجيش باستعراض أفواجه بالأسلحة والآليات العسكرية، إلا أن الأوضاع التي تعيشها البلاد ستجعل أجواء الاحتفال مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة.
احتفالات شعبية يرى مراقبون للشأن اللبناني أن تلك الذكرى تأتي في الوقت الذي يسعى اللبنانيون فيه للقضاء على النظام الفاسد والاستقلال عنه، ومن ثم فإن الاحتفال بهذه الذكرى سيتسم بالشعبية أكثر من الصورة الحكومية التي اعتادها اللبنانيون طوال السنوات السابقة. وكشفت مصادر بالرئاسة اللبنانية عن أن احتفالات
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احتجاجات العراق

4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع

قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، ليلة اليوم الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوبي العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
مظاهرات العراق

العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس

منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمتواصلة منذ ما يقرب من شهرين، تسعى السلطات جاهدة لإخماد هذا الحراك بشتى السبل، إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أهدافهم، وجاءت محاولات القمع بنتائج عكسية، وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع رغم محاولات قمع السلطات لهم. وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى بين المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي واستهداف جماجم المتظاهرين، ومع تسارع وتيرة الاحتجاجات، تعمل الحكومة العراقية على وقف الاحتجاجات قبل خروجها إلى الشارع.
مظاهرات-الجزائر (2)

لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر المقبل، ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة. ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الأحد الماضي، علق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
الجيش الروسي

روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمال سوريا

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الخميس، سيطرتها على قاعدة جوية في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري. وقالت الشرطة العسكرية الروسية إنها سيطرت على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب، والتي كانت مركزا للقوات الأميركية قبل انسحابها مؤخرا. وتعد قاعدة سيرين الجوية ثاني قاعدة أميركية سابقة تتمركز فيها القوات الروسية بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق شمال شرقي سوريا مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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محمد الصفدي

ساقط بالشارع.. حراك لبنان يرفض رئاسة الصفدي للحكومة

"محمد الصفدي" اسم ذاع صيته في لبنان خلال اليومين الماضيين، بعد أن أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في حكومة تصريف الأعمال أن الوزير السابق محمد الصفدي وافق على تولي منصب رئيس الحكومة. مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، أفادت أيضا في وقت سابق أن هناك توافقا بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" على تسمية الصفدي رئيسا للحكومة. وجاء التوافق على اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد الخميس، بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وممثلين عن جماعة حزب الله التي تدعمها إيران وحليفتها حركة أمل.
التظاهر -في -لبنان (10)

لبنان يرفض الوساطة الفرنسية ويتمسك بسيادة الدولة

وسط استمرار الحراك اللبناني المستمر منذ ما يقرب من شهر تحاول فرنسا القيام بدور الوساطة في ظل الظروف الراهنة والمأزق السياسي والاقتصادي. وفي إطار هذه الوساطة قام كريستوف فارنو مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الفرنسية، بزيارة إلى العاصمة اللبنانية إلى بيروت، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول غربي منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي. يأتي ذلك في وقت لا تزال المباحثات السياسية لتشكيل حكومة جديدة متعثرة، بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري.
احتجاجات لبنان

حكومة الإنقاذ أبرز مطالب اللبنانيين في «أحد الإصرار»

على وقع الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد، تحول الوضع في لبنان من أزمة سياسية إلى فراغ حكومي على خلفية استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط مخاوف حقيقية من تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد، خصوصا بعد قرار المصارف اللبنانية الحد من التسهيلات المصرفية، ووضع سقف لسحوبات المودعين بالدولار الأمريكي، مما خلف حالة هلع في الأوساط الشعبية. ووسط هذا المشهد تسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
التظاهر -في -لبنان (8)

بعد فتح الطرق بالقوة.. احتجاجات لبنان تتجه للمؤسسات

يبدو أن إغلاق المتظاهرين للشوراع والطرق في لبنان لم يعد ذلن جدوى، فبدأ المحتجون في البحث عن وسيلة أخرى للتظاهر والضغط على السلطة، وذلك بعد ثمانية أيام على استقالة الحكومة التي كان يرأسها سعد الحريري. أعلن منظمون لمجموعات واسعة في الانتفاضة الشعبية أن حركتهم انتقلت إلى مرحلة جديدة أساسها التجمع أمام "مؤسسات ‏الفساد" العامة والخاصة وتعطيل العمل فيها، وحددت لذلك، مجموعة أهداف، تتمثل خصوصاً في المصارف وشركتي ‏الاتصالات وشركة الكهرباء والأملاك البحرية.
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