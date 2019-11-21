روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

الطيران الروسي - صورة أرشيفية

قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".

وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قد نقلت عن مصادرها أن قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر قد تأجل إلى العام المقبل. وقال المصدر، إن مطارات المنتجعات المصرية رغم التجديدات، لا تزال غير مطابقة لمعايير السلامة الروسية، لكنه أشار إلى أن مصر قامت بعمل مكثف