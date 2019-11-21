روسيا تعلق على تأجيل استئناف رحلات «الشارتر» إلى مصر
٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
الطيران الروسي - صورة أرشيفية
قالت السفارة الروسية في مصر، اليوم الخميس، إن الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، عن تأجيل استئناف رحلات الشارتر إلى مصر، لا تعبر عن الموقف الرسمي لروسيا، وأن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف الرحلات، مشددا على أن القيادة الروسية تولي اهتماما كبيرا لاستئناف رحلات الطيران العارضة بين روسيا والمنتجعات المصرية، متابعة: "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أقرب وقت، آخذين في الاعتبار التقدم الملموس الذي أحرزته مصر في تأمين مطاراتها".
وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قد نقلت عن مصادرها أن قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر قد تأجل إلى العام المقبل. وقال المصدر، إن مطارات المنتجعات المصرية رغم التجديدات، لا تزال غير مطابقة لمعايير السلامة الروسية، لكنه أشار إلى أن مصر قامت بعمل مكثف
وكانت وكالة "إنترفاكس" الروسية، قد نقلت عن مصادرها أن قرار استئناف رحلات الطيران المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر قد تأجل إلى العام المقبل. وقال المصدر، إن مطارات المنتجعات المصرية رغم التجديدات، لا تزال غير مطابقة لمعايير السلامة الروسية، لكنه أشار إلى أن مصر قامت بعمل مكثف لإعادة تجهيز أنظمة الأمن في مطاري الغردقة وشرم الشيخ.
وفي يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية سامح شكري بأن مصر تأمل في استئناف تدفق السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية بشكل كامل، إذ أن مصر اتخذت جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لاستعادة الرحلات الروسية العارضة إلى المنتجعات، قائلا: "نأمل أن تعود السياحة الروسية إلى مستواها السابق، وأن يستمتع الناس بالمنتجعات المصرية والمواقع التاريخية كما كانوا من قبل". (التفاصيل
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