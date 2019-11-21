جريمة

ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
بالوعة صرف صحي
بالوعة صرف صحي
موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطار من مأمور مركز شرطة إدفو بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفلين شقيقين ببيارة صرف صحي لبيارة "بلدي"، وتجمع الأهالي لمحاولة إنقاذهما واستطاعوا إنقاذ أحدهما بينما فارق الثاني الحياة بداخلها. التحريات الأولية وأقوال شهود عيان، أشارت إلى أنه
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جثه-في-ارض-زراعيه (5)

الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
جثة

الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
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إحباط تهريب شحنة كاميرات تجسس عبر ميناء بورسعيد

كاميرات مراقبة، وكشافات ليزر، مخفية فى أدوات تقليدية فى صورة مصابيح وساعات يد وألعاب، تم ضبطها فى حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة خاصة، استوردت الشحنة تحت زعم مستلزمات وإكسسوارات أجهزة كمبيوتر، فيما البضاعة الحقيقية عبارة عن أدوات خطيرة محظور استيرادها ودخولها البلاد، لخطورة استخداماتها وإضرارها على الأمن القومي والأمن العام، وعلى الفور تم تحريز المضبوطات المحظورة وسط الشحنة، وتحرر محضر بواقعة تهريب المنتجات غير المشروعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف كواليس مأمورية الثأر لرئيس مباحث قوص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أسوان، وتبين أن أحدهما مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص. وقالت الداخلية في بيان لها، الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وضعت خطة أمنية مكبرة؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية خاصة المطلوب ضبطهم في جرائم تعدي على قوات الشرطة.
قوات-الشرطة (2)

حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
سقوط برج كهرباء بأوسيم

4 وفيات و3 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث برج أوسيم

حصلت "التحرير" على أسماء ضحايا ومصابي حادث سقوط بج كهرباء ضغط عالي بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص هم: كريم محمد إبراهيم، 28 سنة، طلخا الدقهلية، وأحمد إبراهيم مدين، 22 سنة، طلخا الدقهلية، وأبو الوفا أسعد، 35 سنة، الصبريات دشنا قنا، وإبراهيم محمد عبد الرحمن، 33 سنة، الصبريات دشنا قنا، وأصيب 3 آخرين وهم: سلامة مرسي على الغندور 42 طلخا الدقهلية بكسور بالذراعيين والحوض، علي حسن عيد 30 سنة مقيم أوسيم، بصدمة عصبية، وهيثم فارس السيد 33 سنة كفر الشيخ باشتباه كسر بالحوض.
جثة

قتل شقيقه.. المشهد الأخير في جريمة السلخانة بأسوان

مشادة كلامية معتادة وقعت بين شقيقين، لطالما تنتهي بتدخل الأهالي والفصل بينهما "عيب.. إنتم إخوات"، لكن تلك المرة جاءت النهاية مختلفة حاملة معها جريمة قتل مؤسفة لا تزل آثار الدماء على الأرض شاهدة على تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، انتهى الحال بالأول جثة هامدة ينتظر تصريحا بالدفن من النيابة العامة بعد التشريح تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي، والثاني خلف القضبان ينتظر تحديد مصيره، في الوقت الذي شكل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كوم أمبو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تنسيقا مع مفتش قطاع الأمن العام.
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