رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

تحرير:أحمد بركات ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

رمضان صبحي

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».

وأوضح: «أطالب الإعلاميين والصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي باحترام هؤلاء الرجال ومنحهم ما يستحقونه أولا، مع احترامي للجميع. عن الثلاثي الذي قد ينضم أتحدث». وتابع: «في النهاية هذه قناعات المدير الفني شوقي غريب، وجهازه من سيحدد احتياجاته وبالتأكيد أي لاعب سيكون إضافة إلينا». من

وأوضح: «أطالب الإعلاميين والصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي باحترام هؤلاء الرجال ومنحهم ما يستحقونه أولا، مع احترامي للجميع. عن الثلاثي الذي قد ينضم أتحدث».



وتابع: «في النهاية هذه قناعات المدير الفني شوقي غريب، وجهازه من سيحدد احتياجاته وبالتأكيد أي لاعب سيكون إضافة إلينا».



من جانبه أجاب شوقي غريب: «كمواطن مصري أنا أفتخر بوجود محمد صلاح لما يفعله كدعاية لبلده، لقد رفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية والعالمية وهذا كلام ليس فيه شك. نلعب مباراة مهمة، تهم سمعة الكرة المصرية، منذ أربعة أشهر غادرنا هذا الملعب ونحن نبكي بسبب خسارة أمم إفريقيا، لذلك من المهم تقديم مباراة رائعة في النهائي».



واختتم غريب: «احتياج المنتخب لمحمد صلاح من عدمه ليس مجالا للحديث في الوقت الحالي، سنعلن عن ذلك في يونيو 2020».