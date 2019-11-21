رياضة

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

تحرير:أحمد بركات ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
وأوضح: «أطالب الإعلاميين والصحفيين ومواقع التواصل الاجتماعي باحترام هؤلاء الرجال ومنحهم ما يستحقونه أولا، مع احترامي للجميع. عن الثلاثي الذي قد ينضم أتحدث». وتابع: «في النهاية هذه قناعات المدير الفني شوقي غريب، وجهازه من سيحدد احتياجاته وبالتأكيد أي لاعب سيكون إضافة إلينا». من
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منتخب مصر الأولمبي

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يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
نيجيريا - كوت ديفوار

كوت ديفوار تفوز على نيجيريا في بطولة إفريقيا

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مؤتمر شوقي غريب

غريب: الدولة وفرت كل احتياجاتنا.. وهدفنا الأولمبياد

قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الدولة وفرت للمنتخب كل احتياجاته قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، يوم الجمعة، بمواجهة مالي، وأوضح غريب، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «بدأنا الإعداد منذ فترة، والدولة وفرت كل احتياجاتنا وخضنا مباريات ودية كثيرة جدا ومع مدارس مختلفة. نعتمد على اللاعبين المحليين وجربنا عددا كبيرا من اللاعبين. كل منتخبات البطولة كبيرة وقوية والجميع يرغب في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020». وتابع: «الأدوار الصعبة في البطولات الكبرى تبدأ من دور الثمانية، أقوى 8 منتخبات تشارك في البطولة».
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