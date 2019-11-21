التحقيق في ضرب شخص من ذوي الاحتياجات «في الشارع»

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات - أرشيفية

مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين شهد رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب ويشرعون في هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزعم مستخدمو "فيسبوك" أن الواقعة دارت أحداثها في نطاق محافظة الإسماعيلية؛ ما أثار غضب مستخدمي منصات "السوشيال ميديا"، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، اليوم الخميس.

حسب المقطع، اعتدى 4 أشخاص على شاب، وجردوه من ملابسه كنوع من السخرية والاستهزاء، ورجح بعض الأهالي أن الشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى "محمد. ع" ويتردد على شوارع الإسماعيلية الرئيسية، ويقوم بتوزيع الآيات القرآنية والأذكار على المارة. وباشر التحقيق يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وأحمد غانم،

حسب المقطع، اعتدى 4 أشخاص على شاب، وجردوه من ملابسه كنوع من السخرية والاستهزاء، ورجح بعض الأهالي أن الشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى "محمد. ع" ويتردد على شوارع الإسماعيلية الرئيسية، ويقوم بتوزيع الآيات القرآنية والأذكار على المارة.



وباشر التحقيق يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وأحمد غانم، مدير نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، وأحمد الصياد وكيل أول النائب العام. وطلبت النيابة حضور المجني عليه (مقيم بدائرة قسم ثان) رفقة ولي أمره، لسماع أقوالهما في الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.



بدوره، وجه اللواء جمال الغزالي، مدير أمن الإسماعيلية، رجال إدارة البحث الجنائي، بقيادة اللواء محمود هندي، بتحديد مكان الواقعة وضبط المتهمين.



