جريمة

التحقيق في ضرب شخص من ذوي الاحتياجات «في الشارع»

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات - أرشيفية
الاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات - أرشيفية
مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين شهد رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب ويشرعون في هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزعم مستخدمو "فيسبوك" أن الواقعة دارت أحداثها في نطاق محافظة الإسماعيلية؛ ما أثار غضب مستخدمي منصات "السوشيال ميديا"، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، اليوم الخميس.
حسب المقطع، اعتدى 4 أشخاص على شاب، وجردوه من ملابسه كنوع من السخرية والاستهزاء، ورجح بعض الأهالي أن الشاب الذي ظهر في الفيديو يدعى "محمد. ع" ويتردد على شوارع الإسماعيلية الرئيسية، ويقوم بتوزيع الآيات القرآنية والأذكار على المارة. وباشر التحقيق يوسف الدفتار، رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية، وأحمد غانم،
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ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
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الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
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الكيف كلمة سر في قتل سيدة وسرقة منزلها بالإسكندرية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية بمقتل ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها. وقررت ابنتها (30 سنة - ربة منزل مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب الميراث».. مصرع سيدة وإصابة 9 في مشاجرة بسوهاج

لقيت سيدة مصرعها، إثر إصابتها بطلق ناري، بينما أصيب تسعة أشخاص بجراح، اليوم الإثنين، في مشاجرة، جرى خلالها إطلاق أعيرة نارية بين أبناء عمومة بدائرة «مركز طما»، بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بحدوث مشاجرة، وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بقرية «الرياينة» بدائرة المركز، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية ومجموعة من قوات أمن سوهاج إلى مكان البلاغ.
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء،إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين، أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما أمام قربو جلبانة على طريق «العريش / القنطرة»، مما أسفر عن مصرع كلًا من: «هانى أحمد زايد، 37 عاما.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (7)

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنين آخران، في حادث انقلاب سيارة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، اليوم الخميس. وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بشأن انقلاب سيارة بقرية الأمل دائرة مركز شرطة القتطرة شرق، ما أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة عدد آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ5 سيارات اسعاف وتبين انقلاب السيارة تحمل رقم د ب 5817 بقرية الأمل.
المخدرة

ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
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