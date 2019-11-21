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4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، ليلة اليوم الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوبي العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
وأدت الاحتجاجات إلى قطع 3 جسور رئيسية بين شطري بغداد، هي الجمهورية والأحرار والسنك. ويسعى المتظاهرون بشكل متكرر لفك الطوق المفروض من القوات الأمنية على هذه الجسور، والعبور من الرصافة إلى الكرخ، حيث تقع المنطقة الخضراء التي تضم غالبية المقار الحكومية والعديد من السفارات الأجنبية، وهو ما تقوم قوات الأمن
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التظاهر -في -لبنان (2)

في ذكرى استقلال لبنان.. غاب السياسيون وحضر المواطنون

تحل، غدا الجمعة، ذكرى استقلال لبنان الـ76، في أجواء مختلفة عن كل عام، إذ تأتي هذه الذكرى وسط فراغ حكومي بعد أن قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته في 29 أكتوبر الماضي، وفي وقت يدخل فيه الحراك الشعبي اللبناني شهره الثاني، وفي ظل أزمة سياسية تعصف بالبلاد. وجرت العادة في احتفال لبنان بذكرى استقلاله، تنظيم عرض عسكري يحضره الرؤساء الثلاثة وسياسيون ودبلوماسيون وقيادات أمنية وعسكرية وضباط، فضلا عن قيام الجيش باستعراض أفواجه بالأسلحة والآليات العسكرية، إلا أن الأوضاع التي تعيشها البلاد ستجعل أجواء الاحتفال مختلفة هذا العام عن الأعوام السابقة.
مظاهرات العراق

العراق يحارب ثورة «القمصان البيضاء» من داخل المدارس

منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمتواصلة منذ ما يقرب من شهرين، تسعى السلطات جاهدة لإخماد هذا الحراك بشتى السبل، إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من مواصلة مسيرتهم للوصول إلى أهدافهم، وجاءت محاولات القمع بنتائج عكسية، وما زال عشرات الآلاف من المتظاهرين يخرجون إلى الشوارع رغم محاولات قمع السلطات لهم. وبعد سقوط مئات القتلى والجرحى بين المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي واستهداف جماجم المتظاهرين، ومع تسارع وتيرة الاحتجاجات، تعمل الحكومة العراقية على وقف الاحتجاجات قبل خروجها إلى الشارع.
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لا انتخابات.. المعتقلون بديل المرشحين بشوارع الجزائر

مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في الجزائر تتوسع الاحتجاجات الرافضة لإجراء الانتخابات المقرر لها 12 ديسمبر المقبل، ويرفض المتظاهرون أي انتخابات تجرى في ظل وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، مؤكدين أن العملية الانتخابية لن تكون منصفة. ومنذ بدء الحملات الدعائية لانتخابات الرئاسة رسميا يوم الأحد الماضي، علق بعض المحتجين أكياس قمامة أو ملصقات لشخصيات معارضة محتجزة، في الأماكن العامة المخصصة للمواد الدعائية الانتخابية، للتعبير عن رفضهم للانتخابات، وهناك مخاوف أن تخرج الأمور عن السيطرة كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية.
الجيش الروسي

روسيا تعلن سيطرتها على قاعدة جوية شمال سوريا

أعلنت الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الخميس، سيطرتها على قاعدة جوية في محافظة حلب شمالي سوريا، وذلك في إطار توسيع نشاطها في الشمال السوري. وقالت الشرطة العسكرية الروسية إنها سيطرت على قاعدة سيرين الجوية قرب مدينة منبج في محافظة حلب، والتي كانت مركزا للقوات الأميركية قبل انسحابها مؤخرا. وتعد قاعدة سيرين الجوية ثاني قاعدة أميركية سابقة تتمركز فيها القوات الروسية بعد انسحاب القوات الأميركية من مناطق شمال شرقي سوريا مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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احتجاجات العراق

إصابة 30 متظاهرًا في اشتباكات مع قوات الأمن بالعراق

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي. وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين، مشيرة إلى وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين. وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية، قد تمكنت صباح اليوم، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.
القوات-الامريكية-في-العراق

قوات مكافحة الشغب تستعيد السيطرة على جسر الأحرار بالعراق

تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية، اليوم الأربعاء، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد، التي سيطر عليها المتظاهرون. وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرة إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني. من جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي أنه "تم تسجيل 25 حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
برلمان العراق

برلمان العراق: إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صرح مصدر برلماني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان قرر إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، إذ قال المصدر، إن «مجلس النواب صوّت خلال جلسته المنعقدة على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية»، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية. وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائبا، إذ أعلن نواب من كتل مختلفة، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية، وفقًا لروسيا اليوم.
قوات-عراقية

فرض حظر تجوال شامل جنوب العراق إلى إشعار آخر

فرضت قوات الأمن في العراق حظرًا شاملًا على التجوال في قضاء مدينة «الغراف» بمحافظة «ذي قار» جنوبي البلاد حتى إشعار آخر، إذ قال مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس: «إن قوات أمنية كبيرة وصلت اليوم إلى قضاء مدينة الغراف شمال محافظة ذي قار وفرضت حظر التجوال على المركبات والأشخاص حتى إشعار آخر».. كانت السلطات العراقية قد أرسلت، أمس، قوات مكافحة الشغب وتعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف، لتهدئة الوضع ومحاولة تفريق متظاهرين الذين تجمعوا قرب منازل مسؤولين في الغراف وأحرقوا بعضها.
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