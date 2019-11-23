اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

تحرير:إسراء سليمان ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

المرأة الحامل

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".

تشير الأبحاث إلى أن النساء الحوامل اللاتي يعانين من اضطرابات الأكل أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة المبكرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هرمونات التوتر المرتبطة باضطرابات الأكل تؤدى إلى مشكلات نمو الأطفال، وضيق التنفس وانخفاض وزن الجنين؛ لذا يجب إجراء فحوصات طبية على النساء الحوامل قبل الولادة للاطمئنان على صحة