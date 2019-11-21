الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م

وزير الاتصالات عمرو طلعت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.

وأضاف الوزير، أن القمر سيدار بفنيين مصريين وكوادر مؤهلة على أعلى مستوى وهو ما تزخر به مصر، وسيتم تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بالتعاون مع الشركات المقدمة لتلك الخدمات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأوضح أن القمر "طيبة 1" سيهسم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل