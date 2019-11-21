إكرامي: «اعتدنا السطحية واحترفنا الجدل»

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

شريف إكرامي

يرى شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من المبكر الحديث عن الثلاثة لاعبين الذين سينضمون من المنتخب الأول إلى قائمة المنتخب الأولمبي، التي ستخوض منافسات الأولمبياد في شهر يوليو 2020، في عاصمة اليابان، طوكيو. وقال حارس الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبون والجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد؟ أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين على الظهور بشكل مشرف في طوكيو؟".

وتابع: "بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام هو من الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام؟ كأننا اعتدنا السطحية واحترفنا الجدل وأدمنّا الاختلاف". لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبون والجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين على الظهور بشكل مشرف في طوكيو؟ بل أول سؤال