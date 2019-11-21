رياضة

إكرامي: «اعتدنا السطحية واحترفنا الجدل»

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
يرى شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه من المبكر الحديث عن الثلاثة لاعبين الذين سينضمون من المنتخب الأول إلى قائمة المنتخب الأولمبي، التي ستخوض منافسات الأولمبياد في شهر يوليو 2020، في عاصمة اليابان، طوكيو. وقال حارس الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبون والجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد؟ أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين على الظهور بشكل مشرف في طوكيو؟".
وتابع: "بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام هو من الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام؟ كأننا اعتدنا السطحية واحترفنا الجدل وأدمنّا الاختلاف". لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبون والجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين على الظهور بشكل مشرف في طوكيو؟ بل أول سؤال
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الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
ايدرسون

إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

عاد الدولي البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر ستي، للتدريب مع فريقه بشكل منتظم، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ خلال مباراة السيتي ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3. وكشف تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن عودة إيدرسون للتدريبات، كما أشار إلى أن الأخير لم يسافر لمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وبقي في النادي لمحاولة العودة سريعًا من الإصابة، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقي اللاعبين.
طه إسماعيل

طه إسماعيل: صفقة كهربا مفيدة ورسالة لشوقي غريب

يرى طه إسماعيل، المحلل الرياضي الكبير، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، يمثل صفقة مفيدة جدا للنادي الأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية العالية، وقال شيخ المحللين خلال استضافته فى برنامج "أستوديو 93.7" على إذاعة أون سبورت: "كهربا لم يتم عرضه على لجنة التخطيط حتى رحيلي عن رئاستها، ولكن برأي شخصي أعتقد أنه لاعب مهم فأنت تستطيع توظيفه في أكثر من مركز كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح أو متأخر؛ ولذلك في حالة تعاقد الأهلي معه سيمثل إضافة قوية للفريق".
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شريف إكرامي

شريف إكرامي: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إنه يرحب بالتجديد للمارد الأحمر، ويتمنى إنهاء مشواره داخل ناديه الحالي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط ولم يشترط على القلعة الحمراء في السابق أن يشارك أساسيا، لكنه يرفض في الوقت نفسه "دور الموظف"، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات تليفزيونية. وتابع إكرامي: "فكرت في الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم 2018، ودوري في الفريق حاليا كأحد القادة واللاعبين الكبار، والأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد في الوقت الحالي، فهناك عدد من اللاعبين المميزين في هذا المركز، مثل محمد الشناوي وعلي لطفي".
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «اللي يلعب معانا يستحمل»

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن التغريدات والمنشورات غير الصحيحة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها هو تدمير العلاقات بينهما. وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".
كهربا

كهربا يكشف حقيقة صورته مع حسام البدري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي، والهارب من صفوف فريق نادي الزمالك نهاية الموسم الماضي، عن حقيقة نشره صورة له مرتديًا قميص الأهلي بصحبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، حيث كتب كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا علاقة لي بهذه الصفحة ولست مسؤولا عنها أو عن ما ينشر عليها، هذا الحساب الرسمي الوحيد الخاص بي على فيسبوك". كانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة لكهربا مع البدري بعد أن أعلن الأخير عن ضم 6 محترفين لقائمة المنتخب، من بينهم كهربا، استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر.
كهربا

عبد الحفيظ يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع «كهربا وكينو»

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مفاوضات إدارة القلعة الحمراء مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش البرتغالي، بعدما ربطت العديد من وسائل الإعلام عن نية المارد الأحمر في التعاقد مع لاعب الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل، وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لبرنامج الجمعة في مصر: "لا أتحدث عن لاعب ليس في فريقي." وأضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني من الأساس، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."
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