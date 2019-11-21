مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

جوزيه مورينيو

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".

وواصل الـ"سبيشيال وان" حديثه: "النادي يمتلك إمكانيات هائلة، وإمكانيات لاعبيه رائعة، ولا أظن أنه يمكنني تغيير الأشياء في غضون يومين أو أربعة، لا أمتلك خبرة التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. إنها المرة الثانية التي أقوم فيها بذلك". وعن الفترة التي قضاها عقب إقالته من مانشستر يونايتد، قال: "أعتقد أن الـ11