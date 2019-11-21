مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام
تحرير:محمد جمال
٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
جوزيه مورينيو
تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم.
وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي".
وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
وواصل الـ"سبيشيال وان" حديثه: "النادي يمتلك إمكانيات هائلة، وإمكانيات لاعبيه رائعة، ولا أظن أنه يمكنني تغيير الأشياء في غضون يومين أو أربعة، لا أمتلك خبرة التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. إنها المرة الثانية التي أقوم فيها بذلك".
وعن الفترة التي قضاها عقب إقالته من مانشستر يونايتد، قال: "أعتقد أن الـ11
وواصل الـ"سبيشيال وان" حديثه: "النادي يمتلك إمكانيات هائلة، وإمكانيات لاعبيه رائعة، ولا أظن أنه يمكنني تغيير الأشياء في غضون يومين أو أربعة، لا أمتلك خبرة التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. إنها المرة الثانية التي أقوم فيها بذلك".
وعن الفترة التي قضاها عقب إقالته من مانشستر يونايتد، قال: "أعتقد أن الـ11 شهرًا الماضية لم تكن مضيعة للوقت، فقد أدركت أنني ارتكبت أخطاء خلال مسيرتي ولن أكررها مجددًا، وسأرتكب أخطاء أخرى جديدة مع توتنهام".
وواصل جوزيه: "أنا متواضع بما فيه الكفاية لمحاولة تحليل حياتي المهنية، لم يكن مبدأ التحليل إلقاء اللوم على أي شخص آخر".
وعن الفترة التي قضاها في تشيلسي، قال البرتغالي: "أنا لست مستر تشيلسي، أنا رجل لأندية كثيرة، قررت في حياتي المهنية خوض مغامرات مختلفة في العديد من الدوريات، وما فعلته يسمى جراند سلام".