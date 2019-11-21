رياضة

مجدى عبد الغنى: صلح تركى آل الشيخ والخطيب «سمك لبن تمر هندى» (حوار)

«أنا أول لاعب لُقب بـ«الفرعون».. ولم يستفد أحد من مونديال إيطاليا مثلى.. واشتريت أول حذاء كرة بـ70 جنيهًا فى السبعينيات وكان راتب أبويا 15 جنيهًا»
تحرير:كريم مليم ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
مجدى عبد الغني
مجدى عبد الغني
«فى البرتغال لقب بـ"الفرعون" و"الفرعون الفيلسوف"، وفى مصر وفى إفريقيا اشتهر بـ"البلدوزر"، وفى عام 1987 حل رابعًا كأفضل لاعب فى إفريقيا من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ولا ينسى أحد هدفه التاريخى والوحيد فى مرمى هولندا للفراعنة فى كأس العالم 1990 الذى أقيم فى إيطاليا، وأشهر هدف له فى مرمى كانون ياوندى الكاميرونى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 1984 مع المارد الأحمر، كما يعد ثالث الهدافين التاريخيين لمصر فى بطولات كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزى، ومحمد صلاح».. هو مجدى عبد الغنى نجم المنتخب الوطنى والنادى الأهلى السابق.
اللى ماسكين الأهلى «مخرفين».. ومجلس الخطيب متخيل إنه صاحب النادى.. وأنا تاريخ غصب عن عين أى حد    قانون الرياضة «اتعمل سلق بيض».. وسياسات اتحاد الكرة «كلام فى الكفتة»    لم أستفد من اتحاد الكرة ماديا ولو أخذت جنيها واحدا كانوا فضحونى    تلقيت
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محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".
كوادردو

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
مبنى-الاتحاد- الافريقي

إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

خرجت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بـ عدة قرارات عقب اجتماعها الذي تم خلال الأيام الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كالتالي: -التصديق على إلغاء عقد لا جاردير المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي. - الموافقة على المخطط التنظيمي ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي. -الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي. - إقرار المشروعات الممولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 2020. طرية الدوحة.
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مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور يكشف أسباب غيابه ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب عدم ظهوره إعلاميًّا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعود إلى اتفاق بينه وبين مجموعة إعلام المصريين، معتذرًا عن مخالفة الاتفاق والخروج للحديث. جاء ذلك في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء، قائلا: "بالنسبة للأخ اللي قال حصلت على هدايا وساعات من تركي آل الشيخ، إذا كنت قد حصلت على ساعات فيجب أن يخرج الأخ تركي آل الشيخ ويتحدث ويخبرني عن ماركتها، هناك شكاوى في النيابة العامة جارٍ التحقيق فيها، وسوف أحصل على حقي بالقانون".
رامون-دياز (2)

تركي: الخطيب ومجلسه وراء رفض الأهلي التعاقد مع دياز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تفاصيل المفاوضات التي حدثت مع الأرجنتيني رامون دياز لقيادة النادي الأهلي في الموسم الماضي، وقال آل الشيخ من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: «قبل التفاوض مع دياز كنت أتحدث مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، على ملف المدرب، وكان حينها يمتلك سيرا ذاتية بخصوص المدرب الجديد وأنا كذلك».
تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
عدلي-القيعي

القيعي يحذر جماهير الأهلي من الانجراف وراء الفتنة

ثمن عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، مبادرة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية للصلح مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، بعد زيارته لمحمود الخطيب مساء أمس الإثنين. وأكد القيعي في تصريحات تلفزيونية، أن تهدئة الأجواء أمر مطلوب في الوقت الحالي، محذرًا الجماهير الحمراء من الانجراف وراء دعاة الفتنة والمستفيدين من وجود خلاف بين آل الشيخ ومجلس القلعة الحمراء. وطالب مستشار التعاقدات بالأهلي، جمهور القلعة الحمراء المتحفظ على مصالحة آل الشيخ والخطيب بالهدوء، وعدم اتخاذ مواقف انفعالية يتم استغلالها بشكل غير صحيح.
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