وزير الرياضة للمنتخب الأولمبي: نثق بكم وننتظر الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م

زيارة أشرف صبحي للمنتخب الأولمبي

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم الخميس مع لاعبي المنتخب الأولمبي، وأشاد الوزير بمستوى لاعبي المنتخب والأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبون خلال بطولة الأمم الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وشدد وزير الشباب والرياضة على أن التتويج بالبطولة سيكمل فرحة الشعب المصري بتأهل هذا الجيل لأولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن مباراة غدٍ تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز، وأنه يجب ألا تؤثر فرحتنا فى مواصلة الاستعدادات للفوز بالبطولة وعدم الاستهانة بالخصم.

أكد الوزير ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز، وقال إن القيادة السياسية والجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الأولمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير. وتأهل المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب، لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الوصول للمباراة النهائية