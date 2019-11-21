رياضة

وزير الرياضة للمنتخب الأولمبي: نثق بكم وننتظر الكأس

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٩ م
زيارة أشرف صبحي للمنتخب الأولمبي
زيارة أشرف صبحي للمنتخب الأولمبي
عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم الخميس مع لاعبي المنتخب الأولمبي، وأشاد الوزير بمستوى لاعبي المنتخب والأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبون خلال بطولة الأمم الإفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وشدد وزير الشباب والرياضة على أن التتويج بالبطولة سيكمل فرحة الشعب المصري بتأهل هذا الجيل لأولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن مباراة غدٍ تتطلب بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز، وأنه يجب ألا تؤثر فرحتنا فى مواصلة الاستعدادات للفوز بالبطولة وعدم الاستهانة بالخصم.
أكد الوزير ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز، وقال إن القيادة السياسية والجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الأولمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير. وتأهل المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني شوقي غريب، لأولمبياد طوكيو 2020، بعد الوصول للمباراة النهائية
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الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
ايدرسون

إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

عاد الدولي البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر ستي، للتدريب مع فريقه بشكل منتظم، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ خلال مباراة السيتي ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3. وكشف تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن عودة إيدرسون للتدريبات، كما أشار إلى أن الأخير لم يسافر لمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وبقي في النادي لمحاولة العودة سريعًا من الإصابة، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقي اللاعبين.
طه إسماعيل

طه إسماعيل: صفقة كهربا مفيدة ورسالة لشوقي غريب

يرى طه إسماعيل، المحلل الرياضي الكبير، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، يمثل صفقة مفيدة جدا للنادي الأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية العالية، وقال شيخ المحللين خلال استضافته فى برنامج "أستوديو 93.7" على إذاعة أون سبورت: "كهربا لم يتم عرضه على لجنة التخطيط حتى رحيلي عن رئاستها، ولكن برأي شخصي أعتقد أنه لاعب مهم فأنت تستطيع توظيفه في أكثر من مركز كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح أو متأخر؛ ولذلك في حالة تعاقد الأهلي معه سيمثل إضافة قوية للفريق".
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اشرف-صبحى

وزير الرياضة يهنئ لاعبى المنتخب بالتأهل للأولمبياد

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم وجهازه الفنى بقيادة الكابتن شوقى غريب، وجماهير الكرة المصرية بمناسبة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا فى الدور نصف النهائى ضمن بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر. وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 3- 0 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة، ليواجه منتخب كوت ديفوار فى الدور النهائى للبطولة يوم الجمعة المقبل.
ناصر ماهر

التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
منتخب مصر الأولمبي

أبرز أرقام الجولة الأولى في أمم إفريقيا

?بتعادل جنوب إفريقيا مع زامبيا بنتيجة (0 - 0) مساء أمس السبت، على ملعب السلام، اختتمت منافسات الجولة الأولى في مرحلة المجموعات بالنسخة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي انطلقت منافساتها يوم الجمعة، وتتواصل حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، بهذه النتيجة وضع كلا المنتخبين النقطة الأولى في رصيده، وحلا في المركزين الثاني والثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الذي افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز ولا أغلى على نظيره النيجيري (حامل اللقب) بهدف دون مقابل على نفس الملعب.
غانا - الكاميرون

مجموعة مصر.. التعادل يحسم مواجهة غانا والكاميرون

حسم التعادل الإيجابي مواجهة منتخب غانا الأولمبي ونظيره الكاميروني، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ثاني مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتي تستضيفها مصر بداية من اليوم الجمعة وحتى الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، سجل فرانكي إيفينا هدف التقدم للأسود، وأدرك حيبب محمد هدف التعادل للنجوم السوداء، ليحصد كل فريق نقطة، ويظل المنتخب المصري متصدرًا للمجموعة، ويظل منتخب مالي في المركز الأخير.
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