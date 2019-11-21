«جنة» تحذر من أسلوب المقارنة في تحفيز الأبناء: ينمي مشاعر الحقد

تحرير:محمد فتحي ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٣ م

التعامل مع الأطفال - أرشيفية

واصلت حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسائلها التوعوية للمواطنين، إذ تناولت الرسالة السابعة، عبر فيديو مصور، ?واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتشجيع، وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، إنَّ احتياج الأطفال للتشجيع هو احتياج دائم ومن خلاله يدرك الطفل قيمته عند الآباء، موضحا أنَّ التشجيع يساعد الأبناء على الثقة بالنفس وتبني سلوكيات إيجابية، ويوجه شخصية الطفل لتكون شخصية تتمتع بالمبادرة والإقدام.

وحذر المهدي الآباء من استخدم الانتقاد أو المقارنة لتحفيز الأبناء، موضحا أنَّ هذه الوسائل تؤدي إلى خلق مشاعر الاحساس بالذنب أو الحقد والضغينة في صدورهم تجاه الآخرين، ولا تؤدي إلى التحفيز المطلوب. وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة"، موقف النبي صلى الله