رياضة

مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
الزمالك
الزمالك
انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.
وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع اللاعبين الدوليين وطالبهم بالتركيز مع الفريق ونسيان مباريات المنتخب والانتقادات التي تعرض لها بسبب نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر. وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة محمد عبد الغني بعد انتهاء التدريبات التأهيلية التي خضع لها الأيام الماضية بعد معاناته
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الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
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إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

عاد الدولي البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر ستي، للتدريب مع فريقه بشكل منتظم، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ خلال مباراة السيتي ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3. وكشف تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن عودة إيدرسون للتدريبات، كما أشار إلى أن الأخير لم يسافر لمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وبقي في النادي لمحاولة العودة سريعًا من الإصابة، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقي اللاعبين.
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طه إسماعيل: صفقة كهربا مفيدة ورسالة لشوقي غريب

يرى طه إسماعيل، المحلل الرياضي الكبير، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، يمثل صفقة مفيدة جدا للنادي الأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية العالية، وقال شيخ المحللين خلال استضافته فى برنامج "أستوديو 93.7" على إذاعة أون سبورت: "كهربا لم يتم عرضه على لجنة التخطيط حتى رحيلي عن رئاستها، ولكن برأي شخصي أعتقد أنه لاعب مهم فأنت تستطيع توظيفه في أكثر من مركز كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح أو متأخر؛ ولذلك في حالة تعاقد الأهلي معه سيمثل إضافة قوية للفريق".
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مران الزمالك.. إسلام جابر راحة وتأهيل حازم وبن شرقى

حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميشتو، حيث حضر اللاعب لمقر النادى اليوم الأربعاء، واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب. كما حضر طارق حامد لاعب الفريق إلى مقر النادى عقب عودته من رحلة المنتخب ومواجهة جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021، وخضع اللاعب لجلسة استشفاء عقب العودة من الرحلة لتجهيزه للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة.
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مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
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مران الزمالك.. تدريبات خاصة للناشئين وانتظام «شيفو»

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من الناشئين لتعويض غيابات اللاعبين الدوليين، وعقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع اللاعبين لتحفيزهم والحديث عن الفترة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي والتجهيز لعودة مباريات الدوري المصري، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الألعاب الرياضية تحت إشراف جوزيه مونتيرو مدرب الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.
مران الزمالك

مران الزمالك.. جلسة خاصة مع عبدالغني وعودة بن شرقي

استأنف فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي في ميت عقبة، استعدادًا لخوض مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة، وشهد المران جلسة بين ميتشو المدير الفني للفارس الأبيض ومحمد عبدالغني مدافع الفريق في حضور أحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد، وطلب المدرب الصربي من اللاعب تنفيذ بعض التعليمات خلال التدريبات، عبارة عن التمركز الصحيح في منطقة الجزاء، وبعض الواجبات الدفاعية. ولم يشارك حازم إمام في التدريبات، بعدما حصل على راحة بإذن من الجهاز الفني للفريق واكتفى ببعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم.
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