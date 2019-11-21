مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني
٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
الزمالك
انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.
وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع اللاعبين الدوليين وطالبهم بالتركيز مع الفريق ونسيان مباريات المنتخب والانتقادات التي تعرض لها بسبب نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر.
وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة محمد عبد الغني بعد انتهاء التدريبات التأهيلية التي خضع لها الأيام الماضية بعد معاناته
وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع اللاعبين الدوليين وطالبهم بالتركيز مع الفريق ونسيان مباريات المنتخب والانتقادات التي تعرض لها بسبب نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر.
وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة محمد عبد الغني بعد انتهاء التدريبات التأهيلية التي خضع لها الأيام الماضية بعد معاناته من آلام في الظهر، بينما واصل حازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" التأهيل للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما مؤخرًا، إذ يعاني الأول من شد عضلي بسيط، بينما يعاني الآخر من آلام في القدم.
وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" على راحة من مران اليوم بسبب إصابته بنزلة برد، واكتفى اللاعب بمتابعة المران من خارج الملعب.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم 25 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.