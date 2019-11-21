مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

الزمالك

انتظم الرباعي محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو"، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، بينما اكتفى طارق حامد بأداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم الخاصة بالفريق؛ بسبب معاناته من الإجهاد بعد المشاركة مع الفراعنة في المباريات الإفريقية.

وحرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق، على الاجتماع مع اللاعبين الدوليين وطالبهم بالتركيز مع الفريق ونسيان مباريات المنتخب والانتقادات التي تعرض لها بسبب نتيجة مباراتي كينيا وجزر القمر. وشهد مران الزمالك اليوم مشاركة محمد عبد الغني بعد انتهاء التدريبات التأهيلية التي خضع لها الأيام الماضية بعد معاناته