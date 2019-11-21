طه إسماعيل: صفقة كهربا مفيدة ورسالة لشوقي غريب

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

طه إسماعيل

يرى طه إسماعيل، المحلل الرياضي الكبير، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، يمثل صفقة مفيدة جدا للنادي الأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية العالية، وقال شيخ المحللين خلال استضافته فى برنامج "أستوديو 93.7" على إذاعة أون سبورت: "كهربا لم يتم عرضه على لجنة التخطيط حتى رحيلي عن رئاستها، ولكن برأي شخصي أعتقد أنه لاعب مهم فأنت تستطيع توظيفه في أكثر من مركز كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح أو متأخر؛ ولذلك في حالة تعاقد الأهلي معه سيمثل إضافة قوية للفريق".

وتطرق إسماعيل خلال حديثه عن صالح جمعة قائلا: "كل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان يحصد نتائج أعماله". وعن "هل لعب دورًا معه فى أثناء رئاسته لجنة التخطيط بالأهلي؟" قال: "لم يحدث أي لقاء معه وأتمنى له التوفيق في ما هو قادم". وحذر إسماعيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي من تكرار خطأ قاتل حدث مع منتخب

وتطرق إسماعيل خلال حديثه عن صالح جمعة قائلا: "كل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان يحصد نتائج أعماله".



وعن "هل لعب دورًا معه فى أثناء رئاسته لجنة التخطيط بالأهلي؟" قال: "لم يحدث أي لقاء معه وأتمنى له التوفيق في ما هو قادم".

وحذر إسماعيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي من تكرار خطأ قاتل حدث مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 64، قائلًا: "ذهبنا للمشاركة في دورة طوكيو 64 وكنا نعتقد أننا سنودع البطولة من الأدوار الأولى لها، ولذلك كان هناك 14 لاعبا جاهزا بالفعل بدنيا وفنيا".



وأضاف: "إلا أن المفاجأة كانت التأهل حتى دور قبل النهائي للبطولة، لكننا عانينا وخسرنا بسبب عدم وجود مقاعد بدلاء قوية".



واختتم: "لذلك يجب على شوقي غريب أن يجهز قائمة كاملة ويستعين بأي اسم يراه مفيدًا للفريق، وعدم إغلاق القائمة المسافرة لطوكيو 2020 على أسماء بعينها".