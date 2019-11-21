رياضة

طه إسماعيل: صفقة كهربا مفيدة ورسالة لشوقي غريب

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
طه إسماعيل
طه إسماعيل
يرى طه إسماعيل، المحلل الرياضي الكبير، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، يمثل صفقة مفيدة جدا للنادي الأهلي وذلك بسبب قدراته الفنية العالية، وقال شيخ المحللين خلال استضافته فى برنامج "أستوديو 93.7" على إذاعة أون سبورت: "كهربا لم يتم عرضه على لجنة التخطيط حتى رحيلي عن رئاستها، ولكن برأي شخصي أعتقد أنه لاعب مهم فأنت تستطيع توظيفه في أكثر من مركز كجناح أيمن أو أيسر أو مهاجم صريح أو متأخر؛ ولذلك في حالة تعاقد الأهلي معه سيمثل إضافة قوية للفريق".
وتطرق إسماعيل خلال حديثه عن صالح جمعة قائلا: "كل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان يحصد نتائج أعماله". وعن "هل لعب دورًا معه فى أثناء رئاسته لجنة التخطيط بالأهلي؟" قال: "لم يحدث أي لقاء معه وأتمنى له التوفيق في ما هو قادم". وحذر إسماعيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي من تكرار خطأ قاتل حدث مع منتخب
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الأهلي - أسوان (4)

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
ماركوس-راشفورد

راشفورد: سولشاير أحق بتدريب اليونايتد من بوكيتينو

وجه ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى مدربه أولي جونار سولشاير، مشيرًا إلى أن أولي هو الأحق بالفريق من بوكيتينو في حالة ترشحه لقيادة قلعة الأولد ترافورد. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم أتردد بشأن توقيع العقد الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لسولشاير، كان بإمكاني رؤية أين يضع تركيزه وأين يريد أن يكون النادي". وأضاف اللاعب صاحب الـ22 عامًا عن ترشح بوكيتينو لتدريب اليونايتد: "نحن وسولشاير نريد نفس الشيء للفريق، سولشاير شخص عظيم ويحمل النادي في قلبه؛ لذا لا يوجد أفضل منه لهذه الوظيفة من وجهة نظري".
ايدرسون

إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

عاد الدولي البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر ستي، للتدريب مع فريقه بشكل منتظم، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ خلال مباراة السيتي ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3. وكشف تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن عودة إيدرسون للتدريبات، كما أشار إلى أن الأخير لم يسافر لمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وبقي في النادي لمحاولة العودة سريعًا من الإصابة، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقي اللاعبين.
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مصطفى-يونس

«عيب».. مدربو الأهلي يردون على إهانات مصطفى يونس

أزمة كبيرة تفجرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج مصطفى يونس نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وأثار الجدل بتصريحات مصورة بالفيديو، بشأن كيفية اختيار وقيد اللاعبين في قطاعات الناشئين في مصر سواء في فترة الاختبارات أو على مدار الموسم، وهاجم مدربي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء، واتهمهم بأنهم يتقاضون أموالا من أولياء الأمور أجل تسجيل أبنائهم في الفريق، بالإضافة إلى أن بعض المدربين يضمون لاعبين بعينهم بسبب جمال والدة اللاعبين -على حد قوله-.
كابتن -محسن- صالح

هل يكرر محسن صالح أزمة طه إسماعيل في الأهلي؟

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، عن تعيين محسن صالح، رئيسًا للجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مع استمرار عضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، نجمي الفريق الأحمر السابقين، خلفًا للمستقيل طه إسماعيل رئيس اللجنة السابق الذي لم يستمر في منصبه على خلفية رفض مسؤولي النادي الأهلي عمله بتحليل المباريات في قناة ON SPORT، بجانب منصبه كرئيس للجنة التخطيط، قبل أن يوجه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الشكر له على الفترة التي ترأس فيها اللجنة.
محمود الخطيب- كارتيرون

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «اللي يلعب معانا يستحمل»

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن التغريدات والمنشورات غير الصحيحة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها هو تدمير العلاقات بينهما. وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".
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