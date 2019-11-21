رسميا.. اتهام نتنياهو بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة والخداع

يواجه نتنياهو شبهات فساد في 3 ملفات أساسية كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين وتوصلت فيها إلى ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو

٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

نتنياهو

قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلة بنيامين نتنياهو، بتلقي رشاوى في الملف 4000، بينما قرّر اتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000، وذلك خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات، وأعلنت وزارة القضاء، في بيان مساء اليوم الخميس، أن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه تبنى توصيات النائب العام، شاي نيتسان، وتوصيات النيابة العامة في لواء تل أبيب بتقديم لائحة الاتهام.

كما قرر المستشار القضائي، تقديم لوائح اتهام ضد رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، مالك شركة بيزك وموقع "واللا"، وشملت تهم تقديم الرشاوى والتشويش على الإجراءات القضائية في الملف 4000، بالإضافة إلى تهم أخرى، وقرر تقديم لائحة اتهام ضد ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزس، واتهمه بمحاولة تقديم رشاوى في