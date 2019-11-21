رياضة

إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٨ م
إيدرسون
إيدرسون
عاد الدولي البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر ستي، للتدريب مع فريقه بشكل منتظم، وذلك بعد تعرضه لإصابة فى الفخذ خلال مباراة السيتي ضد أتالانتا بدورى أبطال أوروبا، والتي أدت إلى غيابه عن مباراة ليفربول التى خسرها السيتزين بنتيجة 1-3. وكشف تقرير لصحيفة الـ"صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن عودة إيدرسون للتدريبات، كما أشار إلى أن الأخير لم يسافر لمنتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي، وبقي في النادي لمحاولة العودة سريعًا من الإصابة، ثم خاض تدريبات خفيفة مع باقي اللاعبين.
وأكملت الصحيفة في تقريرها أن الحارس صاحب الـ26 عامًا يمتلك رغبة قوية في خوض مباراة تشيلسي المقبلة، لكن مانشستر سيتي ينتظر اتخاذ القرار النهائي بعد التأكد من استشفاء اللاعب بشكل كامل. وينتظر مانشستر سيتي مواجهة قوية أمام نظيره تشيلسي في الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، والتي من المقرر
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