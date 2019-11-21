راشفورد: سولشاير أحق بتدريب اليونايتد من بوكيتينو

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

ماركوس راشفورد

وجه ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى مدربه أولي جونار سولشاير، مشيرًا إلى أن أولي هو الأحق بالفريق من بوكيتينو في حالة ترشحه لقيادة قلعة الأولد ترافورد. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم أتردد بشأن توقيع العقد الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لسولشاير، كان بإمكاني رؤية أين يضع تركيزه وأين يريد أن يكون النادي". وأضاف اللاعب صاحب الـ22 عامًا عن ترشح بوكيتينو لتدريب اليونايتد: "نحن وسولشاير نريد نفس الشيء للفريق، سولشاير شخص عظيم ويحمل النادي في قلبه؛ لذا لا يوجد أفضل منه لهذه الوظيفة من وجهة نظري".

وعلق راشفورد على مركز اليونايتد الحالي في جدول الدوري الإنجليزي، قائلًا: "يونايتد عليه دائما أن يطارد البطولات، أظن أننا لـ18 شهرا لم نحقق أي بطولة، إن خرجنا هذا الموسم بلا بطولات وفي المركز الرابع فلن أكون سعيدا". وتولى سولشاير مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي بعد رحيل جوزيه مورينيو،

وعلق راشفورد على مركز اليونايتد الحالي في جدول الدوري الإنجليزي، قائلًا: "يونايتد عليه دائما أن يطارد البطولات، أظن أننا لـ18 شهرا لم نحقق أي بطولة، إن خرجنا هذا الموسم بلا بطولات وفي المركز الرابع فلن أكون سعيدا".



وتولى سولشاير مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي بعد رحيل جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لتوتنهام، قبل أن يتحول عقد سولشاير ليصبح بصفة دائمة في شهر مارس الماضي.



ولم يحقق الشياطين الحمر مستوى متقدما حتى الآن مع المدير الفني النرويجي، إذ يحتل اليونايتد المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة.



ومن المقرر أن يستكمل مانشستر مشواره في البريميرليج بعد التوقف الدولي، يوم الأحد المقبل، بمواجهة أمام شيفلد يونايتد على ملعب برامول لين.