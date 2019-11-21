رياضة

راشفورد: سولشاير أحق بتدريب اليونايتد من بوكيتينو

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
ماركوس راشفورد
ماركوس راشفورد
وجه ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، رسالة دعم إلى مدربه أولي جونار سولشاير، مشيرًا إلى أن أولي هو الأحق بالفريق من بوكيتينو في حالة ترشحه لقيادة قلعة الأولد ترافورد. وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم أتردد بشأن توقيع العقد الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لسولشاير، كان بإمكاني رؤية أين يضع تركيزه وأين يريد أن يكون النادي". وأضاف اللاعب صاحب الـ22 عامًا عن ترشح بوكيتينو لتدريب اليونايتد: "نحن وسولشاير نريد نفس الشيء للفريق، سولشاير شخص عظيم ويحمل النادي في قلبه؛ لذا لا يوجد أفضل منه لهذه الوظيفة من وجهة نظري".
وعلق راشفورد على مركز اليونايتد الحالي في جدول الدوري الإنجليزي، قائلًا: "يونايتد عليه دائما أن يطارد البطولات، أظن أننا لـ18 شهرا لم نحقق أي بطولة، إن خرجنا هذا الموسم بلا بطولات وفي المركز الرابع فلن أكون سعيدا". وتولى سولشاير مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي بعد رحيل جوزيه مورينيو،
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محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".
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كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
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إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

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مورينيو: سأرتكب أخطاء جديدة مع توتنهام

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق توتنهام الإنجليزي، مشيدًا بما قدمه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ومشيرًا إلى أنه لا يمتلك خبرة جيدة في التعامل مع الفرق في منتصف الموسم. وتولى مورينيو الإدارة الفنية خلفًا لبوكيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد لتقديم مورينيو مدربًا للسبيرز، قال: "أولا وقبل كل شيء، أعتقد أنني يجب عليَّ التحدث عن ماوريسيو، وأن أهنئه على العمل الذي قدمه داخل النادي". وأضاف: "دائمًا سيكون مرحبًا به في النادي، يمكنه المجىء في أي وقت، ومن تجربتي التدريبية سيجد فريقا رائعا يعمل معه وسيكون له مستقبل عظيم".
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توتنهام يعلن أسماء الجهاز المعاون لمورينيو

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إدارة توتنهام تعلن إقالة بوكيتينو والطاقم الفنى

أعلنت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزى، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن رحيل المدير الفنى الأرجنتينى ماورسيو بوكيتينو عن الإدارة الفنية للفريق الإنجليزى. وجاء فى بيان إدارة السبيرز الذى نشرته على موقعها الرسمى: "النادى الآن يستطيع إعلان رحيل بوكيتينو وطاقم عمله، جيسوس بيريز، وديجوستينو وخمنيز، تم إعفاؤهم من مهامهم". وأكمل البيان: "لقد كنا مترددين للغاية فى إجراء هذا التغيير وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة باستخفاف ولا على عجل، بل بعد دراسة طويلة وتفكير فى النتائج".
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مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
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