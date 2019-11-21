الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

الأهلي

حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.

وتتولى شركة "تذكرتي" بيع التذاكر وتقوم الشركة الإفريقية للأمن بتأمين دخول المباريات. وتواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الجهات الأمنية لخوض مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر على استاد القاهرة الدولي، بحضور 5 آلاف مشجع. يأتي ذلك بعدما طلب مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات الفريق في القاهرة، خاصة بعد أن أبدى

وتتولى شركة "تذكرتي" بيع التذاكر وتقوم الشركة الإفريقية للأمن بتأمين دخول المباريات.



وتواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الجهات الأمنية لخوض مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر على استاد القاهرة الدولي، بحضور 5 آلاف مشجع.



يأتي ذلك بعدما طلب مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات الفريق في القاهرة، خاصة بعد أن أبدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر، رغبته في خوض مبارياته على كل من استاد القاهرة واستاد السلام بعد ظهورهما بحالة جيدة فى الأيام الماضية خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



ويستعد النادي الأهلي لاستئناف مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، عندما يحل ضيفًا على نظيره فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، حيث ستقام المباراة على استاد الجونة بمدينة الغردقة.