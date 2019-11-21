رياضة

الأهلي يخوض مبارياته الإفريقية على استاد السلام

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م
الأهلي
الأهلي
حصل مسؤولو النادي الأهلي على الموافقات الأمنية بشأن اللعب على استاد السلام في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بدوري أبطال إفريقيا وبحضور جماهيري يصل إلى 10 آلاف متفرج بحد أقصى خلال مباريات دور المجموعات، حيث ستكون أول مباراة للمارد الأحمر مع فريق الهلال السوداني يوم 6 ديسمبر المقبل، وأكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، في خطابه للأهلي، أن الجهات المختصة وافقت على إقامة مباراة الأهلي مع الهلال السوداني ومباراة الأهلي مع بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر على ملعب السلام.
وتتولى شركة "تذكرتي" بيع التذاكر وتقوم الشركة الإفريقية للأمن بتأمين دخول المباريات. وتواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الجهات الأمنية لخوض مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر على استاد القاهرة الدولي، بحضور 5 آلاف مشجع. يأتي ذلك بعدما طلب مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات الفريق في القاهرة، خاصة بعد أن أبدى
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إيدرسون يقترب من المشاركة في مباراة السيتي ضد تشيلسي

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مران الزمالك| جلسة ميتشو مع الدوليين وعودة عبد الغني

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مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

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أيمن أشرف

التجنيد يبعد أيمن أشرف عن معسكر الأهلي

غاب أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن معسكر فريقه الذي انطلق اليوم في الإمارات بمدينة دبي، استغلالا لتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية حتى نهاية نوفمبر المُقبل، وجاء غياب مدافع القلعة الحمراء بسبب عدم تمكنه من استخراج تصريح السفر، بسبب طلبه للتجنيد. وعلمت "التحرير" أن العديد من المسؤولين في النادي الأهلي حاولوا التدخل لإنهاء تصريح السفر الخاص باللاعب، لكن لم يفلح المسؤولون في إنهاء الأزمة، ليتغيب عن معسكر الفريق.
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