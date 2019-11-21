«تذكرتي» تعلن نفاد تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م

منتخب مصر

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن دخول الجماهير لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بين المنتخب الوطني الأولمبي وكوت ديفوار، نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة، والتي من المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد القاهرة، وشهدت مباريات المنتخب الأولمبي إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث وصل عدد الجماهير خلال مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي البطولة ما يزيد عن 75 ألف مشجع. وتأهل الفراعنة إلى النهائي بعد تخطي جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة ليضمن الفراعنة الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا وأقرب منتخب للفراعنة هو المنتخب الغاني الذي تأهل ست مرات فقط، وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012. وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها