رياضة

«تذكرتي» تعلن نفاد تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن دخول الجماهير لنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بين المنتخب الوطني الأولمبي وكوت ديفوار، نفاد التذاكر الخاصة بالمباراة، والتي من المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد القاهرة، وشهدت مباريات المنتخب الأولمبي إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث وصل عدد الجماهير خلال مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي البطولة ما يزيد عن 75 ألف مشجع. وتأهل الفراعنة إلى النهائي بعد تخطي جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة ليضمن الفراعنة الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وضمن منتخب مصر تأهله للأولمبياد للمرة الـ12 في تاريخه وهو رقم تاريخي لم يصل إليه أي منتخب في إفريقيا وأقرب منتخب للفراعنة هو المنتخب الغاني الذي تأهل ست مرات فقط، وسيكون ذلك التأهل للأولمبياد الأول للفراعنة منذ أولمبياد لندن 2012. وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها
اقرأ المزيد
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".
كوادردو

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
مبنى-الاتحاد- الافريقي

إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

خرجت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بـ عدة قرارات عقب اجتماعها الذي تم خلال الأيام الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كالتالي: -التصديق على إلغاء عقد لا جاردير المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي. - الموافقة على المخطط التنظيمي ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي. -الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي. - إقرار المشروعات الممولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 2020. طرية الدوحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر- وجنوب- افريقيا (3)

تعرف على موعد نهائى إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار

يستعد منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى للفريق لخوض المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا أمام نظيره كوت ديفوار والمقرر إقامتها يوم 22 من شهر نوفمبر الجارى فى البطولة التى تستضيفها مصر من يوم 8 نوفمبر حتى 22 من الشهر الجارى، حيث تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية بعدما تغلب على منتخب جنوب إفريقيا فى المباراة التى جمعت بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى فى مباراة دور النصف نهائى من البطولة.
كوت ديفوار -غانا.jpg 2

كوت ديفوار يتخطى غانا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره المنتخب الغانى فى نصف نهائى كأس الأمم تحت 23 عامًا بنتيجة 3- 2 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابى 2- 2، سجل اللاعب يوسف داو الهدف الأول لكوت ديفوار فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول لينتهى بتقدم المنتخب الإيفوارى بهدف دون رد، وفى الشوط الثانى نجح منتخب غانا فى إدراك التعادل عن طريق ياو يبواه فى الدقيقة 50. وسجل يوسف داو هدفًا قاتلا للمنتخب الإيفوارى فى الدقيقة 85، قبل أن يعود المنتخب الغانى بهدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
منتخب مصر الأولمبي (3)

كاف يعلن موافقته على 5 استبدالات في قوائم 4 منتخبات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، موافقته على 4 استبدالات في قوائم منتخبات غانا وكوت ديفوار ومصر وجنوب إفريقيا، وفقا لقواعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تنطلق في مصر. وذكر الموقع الرسمي لـ"كاف" أنه وافق على تسجيل الثنائي ناصر منسي ومحمد صادق في قائمة منتخب مصر بدلا من الثنائي المصاب طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي، كما وافق على خروج باكاماني وانضمام كيليتسو ماكجالوا في قائمة منتخب جنوب إفريقيا بسبب الإصابة التي يعاني منها لاعب الأهلي السابق في الكاحل.
منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]