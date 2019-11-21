صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م

محمد صلاح

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في جزء من مران الريدز، اليوم الخميس على أمل مشاركته في مباراة ليفربول القادمة مع نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليج) . وكشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الجماعي اليوم.وكانت كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول، في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير بالجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، مما منعه من المشاركة مع المنتخب. ويتصدر

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير بالجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، مما منعه من المشاركة مع المنتخب.



ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، علمًا بأن الدولي المصري محمد صلاح قد شارك في مباراة مانشستر سيتي في الجولة الماضية، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 3- 1، قبل أن يخرج مصابًا بعد تدخل عنيف من فيرناندينو لاعب الستيزنز .