رياضة

صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في جزء من مران الريدز، اليوم الخميس على أمل مشاركته في مباراة ليفربول القادمة مع نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليج) . وكشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الجماعي اليوم.وكانت كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول، في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم
وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث تعرض صلاح للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير بالجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، مما منعه من المشاركة مع المنتخب. ويتصدر
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محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".
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كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
مبنى-الاتحاد- الافريقي

إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

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محمد صلاح

محمد صلاح يكشف عن تطورات إصابته عبر إنستجرام

كشف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن آخر تطورت إصابته عبر صورة نشرها له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت الصورة أثناء خضوعه للعلاج. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، نشرت اليوم الخميس، تطورات جديدة حول إصابة محمد صلاح، وجاء فى تقرير لـ«سكاي» عبر موقعها الإلكتروني: «موقف محمد صلاح مع ليفربول غير واضح، حيث سيمنح الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب فترة لتأهيله خارج المركز التأهيلي الخاص بليفربول (ميلوود)».
محمد صلاح

إصابة محمد صلاح تزيد من قلق ليفربول

يبدو أن مخاوف نادي ليفربول زادت بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق محمد صلاح في الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بعد التدخل العنيف من قبل فيرناندينيو على كاحله، وهي الإصابة التي دفعت المنتخب الوطني لاستبعاده من مباراتي الفراعنة أمام كل من كينيا وجزر القمر المقبلتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 والتي تحتضنها الكاميرون، حيث من المنتظر أن تستهل مصر مشوار التصفيات غدًا بمواجهة كينيا.
محمد صلاح

القلق يضرب ليفربول بسبب صلاح ومنتخب مصر

يمر ليفربول بحالة من القلق الشديد، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في مباراة ليفربول الأخيرة التي حسمها على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب الأنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ليفربول كان يريد بقاء صلاح في إنجلترا ليخضع للفحص الطبي، بعدما تلقى ضربة من فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد، وتعرض نجم ليفربول لتدخل خشن من فرناندينيو، تألم بعده صلاح وبدا أنه يشتكي مجددا من آلام بكاحله الأيسر.
محمد صلاح

أرقام من فوز ليفربول على السيتي في البريميرليج

قهر ليفربول غريمه حامل اللقب مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب الأنفيلد في قمة مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وشهدت تلك المواجهة العديد من الأرقام المميزة، إذ فاز ليفربول في 11 من أول 12 مباراة له في الدوري هذا الموسم، وتصدر بفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه، ووحده مانشستر يونايتد حظي بفارق صدارة أكبر بعد مرور 12 جولة من البريميرليج، وذلك في الموسم 1993-1994 (9 نقاط)، وخسر مدرب السيتي جوسيب جوارديولا 8 مرات أمام مدرب ليفربول يورجن كلوب في كل المسابقات، أي أكثر بثلاث مباريات من مجموع هزائمه أمام أي مدرب آخر.
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