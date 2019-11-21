3 أسباب «غير طبيعية» وراء شراسة الذباب.. والحكومة: لا داعى للقلق

الكثافة غير العادية للذباب فى هذه الفترة لها أسباب طارئة وتبحث الحكومة حلولا عاجلة فيما أعدت وزارة الصحة خطة سريعة لمواجهة الأزمة وسط تحذيرات رسمية عديدة من الشائعات

تحرير:خالد وربي ورشا عمار ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

انتشر الذباب فى مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل مكثف مما أثار كثيرا من التساؤلات لدى المواطنين عن تأثيراته وأسباب ظهوره بهذا الشكل الكبير خلال فصل الخريف، ورجع البعض السبب إلى التغيرات المناخية، فى الوقت الذى نفى فيه مجلس الوزراء انتشار أى نوع من الذباب الوبائى، مشددا على خلو مصر من كل «الحشرات الوبائية»، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماما ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.

ونفى مجلس الوزراء انتشار أسراب من الذباب ينقل الأمراض قادما من الحدود الجنوبية، مضيفا أن الذبابة الموجودة على مدار العام فى مصر هى الذبابة المنزلية فقط وهى ليست وافدة، وتنشط طبقا لتغير المناخ، حيث تنتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف، وأوضح المجلس أن الأمطار تعد سببا رئيسيا فى زيادة نشاط الذباب المنزلى،

ونفى مجلس الوزراء انتشار أسراب من الذباب ينقل الأمراض قادما من الحدود الجنوبية، مضيفا أن الذبابة الموجودة على مدار العام فى مصر هى الذبابة المنزلية فقط وهى ليست وافدة، وتنشط طبقا لتغير المناخ، حيث تنتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف، وأوضح المجلس أن الأمطار تعد سببا رئيسيا فى زيادة نشاط الذباب المنزلى، مشيرا إلى وجود خطة مسبقة من القطاع الوقائى يتم تنفيذها لمواجهة هذه الظاهرة فى جميع المحافظات من خلال فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالقطاع الوقائى.

أسباب شراسة الذباب

يقول محمد على فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن سر انتشار الذباب فى مصر خلال الفترة الحالية يرجع إلى التذبذبات الحرارية ما بين الليل والنهار بشكل أعلى ما يمكن، مع وجود رطوبة عالية، وهذا يزيد من نشاط الحشرات فى ظروف مناخية معينة، مشيرا إلى أن التغيرات الجوية أدت إلى شراسة غير طبيعية للذباب والبعوض، مما يؤدى إلى زيادة الأمراض وتناقلها من خلالهما.

وينشط الذباب خلال الخريف وينخفض تكاثره فى هذا الفصل، على عكس الصيف الذى يشهد زيادة فى التكاثر وانخفاضا فى النشاط، لكن تفسر الكثافة غير العادية للذباب فى هذه الفترة، بأن هناك سببين، أحدهما طبيعى وهو نتيجة الفصل بين المواسم، والآخر غير طبيعى، لأن هناك تقلبات غير معتادة فى الفرق بين حرارة الليل والنهار وزيادة الرطوبة، بخلاف الأمطار المبكرة فى أول الخريف، إذ كان مفترضا أن تبدأ فى نوفمبر الجارى وليس أكتوبر الماضى، مؤكدا أن كل هذه الأسباب تؤدى إلى زيادة فى نشاط غير اعتيادى للذباب.

5 زيوت عطرية تطرد الذباب

ونصح أستاذ التغيرات المناخية، المواطنين بأن يهتموا بمنزلهم بشكل كبير، سواء من خلال التهوية وخفض نسبة الرطوبة بعدم استخدام مياه كثيرة فى المطبح، وفتح الشفاط دائما، والاهتمام بنظافة البيت لأن الذباب يكون نشيطا ويسعى إلى أن يتغذى عن طريق بقايا الطعام، مشيرا إلى أنه يمكن طرد الذباب والبعوض بعدة طرق طبيعية، منها استخدام الزيوت العطرية: زيت النعناع، القرنفل، شجرة الشاى، والليمون، عن طريق إضافة ملعقة من نوعين منها فى لتر ماء، ورجها ثمّ رشها بالمنزل، مضيفا أنه يمكن استخدام زيت البردقوش والخل والديتول، خاصة فى دورة المياه والمطبخ، لأن الروائح التى تخرج من هذين المكانين تجذب الذباب فى دخول المنزل.

وأشار إلى أن جميع المواد السابقة طاردة للذباب من المنزل، متابعا بأنه إذا كان "الهجوم" غير طبيعى من الذباب فى المدن، ففى الأرياف الأمر يتضاعف 10 مرات، لأنه بجانب تغير المناخ فهو بداية الموسم الزراعى.

انتهاء الأزمة خلال أيام

وتبحث الحكومة المصرية حلولا عاجلة للأزمة، ويؤكد مسؤولون فى تصريحات لـ"التحرير" أن وزارة البيئة بدأت فعليا فى تنفيذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الموقف، بالتزامن مع استعداد وزارة الصحة للتعامل مع أى حالات مرضية قد تنتج عن الأزمة، موجهين رسالة للمواطنين بتوخى الحذر من الشائعات والاطمئنان، لأن الأمر غير مثير للقلق وهناك من يريد إثارة الشائعات وترهيب المواطنين.

ويوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم البدء فى تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة كثافة انتشار الذباب المنزلى بمختلف محافظات الجمهورية بدءًا من الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى أنها خطة سنوية يتم تنفيذها فى مثل تلك الأوقات من العام لأنه معروف أن العوامل البيئية المصاحبة للتغيرات المناخية بين الفصول تسبب انتشار الحشرات بشكل أكبر من باقى العام.

ويؤكد مجاهد فى تصريح لـ"التحرير"، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، غير أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى اعتادت نشر الشائعات وتهويل الأحداث لإثارة الفزع لدى المواطنين، لكن الأمر فى حقيقته لا يتجاوز كونه ظاهرة ناتجة عن التغير المناخى ويتم التعامل معها لمنع أى نتائج سلبية قد تترتب عليها، مضيفا أن الإجراءات المتبعة بمختلف محافظات الجمهورية سوف تسهم بشكل فعال وسريع فى خفض معدلات انتشار الذباب المنزلى وسيتم حل الأزمة خلال وقت قصير لن يتجاوز عدة أيام.

خطة وتحركات مكثفة

ويقول الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة إن فصل الخريف يمثل بيئة مثالية لنمو الحشرات لذلك ينتشر فيه الذباب بشكل كبير فضلا عن التغيرات المناخية الكبيرة التى حدثت فى المناخ العالمى مؤخرًا ونتج عنها الكثير من الظواهر.

ويضيف "عيد" لـ"التحرير" أن وزارة الصحة تعمل على تنفيذ استراتيجية المكافحة الشاملة لتجمعات الذباب من خلال استخدام المبيدات المعتمدة عالميا والمسموح بها من منظمة الصحة العالمية ولا تسبب مشكلات صحية للمواطنين، وأيضًا تعمل على تطبيق الترصد الحشرى للذباب فى الطور اليرقى بأماكن تكاثره للقضاء عليه بشكل كامل ومنع انتشاره.

وتشمل خطة مكافحة كثافة انتشار الذباب التركيز على تجمعات القمامة والمستنقعات وتكثيف رش المبيدات بها صباحا ومساء، كما تركز حملات المكافحة على الأسواق وخاصة أسواق السمك والخضراوات، مضيفا أنه يتم تكثيف العمل وإرسال فرق مركزية للمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة الترصد الحشرى النشط والمكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض، حتى يتم خفض الكثافة إلى المعدل الطبيعى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.