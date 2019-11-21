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3 أسباب «غير طبيعية» وراء شراسة الذباب.. والحكومة: لا داعى للقلق

الكثافة غير العادية للذباب فى هذه الفترة لها أسباب طارئة وتبحث الحكومة حلولا عاجلة فيما أعدت وزارة الصحة خطة سريعة لمواجهة الأزمة وسط تحذيرات رسمية عديدة من الشائعات
تحرير:خالد وربي ورشا عمار ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
ذباب
ذباب
انتشر الذباب فى مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل مكثف مما أثار كثيرا من التساؤلات لدى المواطنين عن تأثيراته وأسباب ظهوره بهذا الشكل الكبير خلال فصل الخريف، ورجع البعض السبب إلى التغيرات المناخية، فى الوقت الذى نفى فيه مجلس الوزراء انتشار أى نوع من الذباب الوبائى، مشددا على خلو مصر من كل «الحشرات الوبائية»، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماما ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.
ونفى مجلس الوزراء انتشار أسراب من الذباب ينقل الأمراض قادما من الحدود الجنوبية، مضيفا أن الذبابة الموجودة على مدار العام فى مصر هى الذبابة المنزلية فقط وهى ليست وافدة، وتنشط طبقا لتغير المناخ، حيث تنتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف، وأوضح المجلس أن الأمطار تعد سببا رئيسيا فى زيادة نشاط الذباب المنزلى،
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علاء مبارك عن أنباء وفاة والدته: أخبار كاذبة

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول وفاة والدته سوزان مبارك، على أثر مرورها بأزمة صحية، إذ رد على سؤال وجه إليه عبر صفتحته الرسمية على "تويتر"، عن مدى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، قائلا: "أخبار كاذبة، لا أساس لها من الصحة.. وخير إن شاء الله"،، وكان علاء، قد كتب تغريدة في وقت سابق، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".
ذبابة- تسي- تسي

مصر تحت حصار الذباب.. معركة الخريف الخاسرة (ملف)

على مدار الأيام الماضية، لم يكن هناك سيرة فى الشارع المصرى إلا عن الذباب الذى أرق حياة عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، وفتح الباب على مصراعيه أمام موجة شائعات مرت وتسربت إلى النفوس محدثة بلبلة واسعة وفزعا شديدا فى النفوس، فى ظل تكهنات وتساؤلات عن مصدر هذه الهجمة الشرسة والمخاطر المحتملة، مع ردود وتوضيحات حكومية كثيرة وغضب برلمانى وشكاوى من الأهالى لا تتوقف.
تدوير -المخلفات (1)

«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

"تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل"، خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية.
رش -المبيدات

ضرب كل العصافير بحجر.. أصل أزمة الذباب وخطوات الحل وتحقيق أرباح

"كيف نواجه انتشار الذباب؟"، سؤال يطرحه يوميا ملايين المواطنين حول العالم على محرك البحث "جوجل" لمواجهة أسراب الذباب، التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث انتشر بصورة فجة واقتحم المنازل والحدائق أكثر من المعتاد، الأمر الذى دفع الكثيرين للاستغاثة، على رأسهم أصحاب المطاعم، فضلا عن شكوى الأهالى فى المناطق القريبة من تجمعات القمامة، مطالبين بوضع حلول جذرية من خلال استخدام المخلفات لزيادة الاستثمار والتخلص من الحشرات نهائيا.
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غضب فى البرلمان.. البحث عن حلول عاجلة لأزمة الذباب واستدعاء المسؤوليين

عبر عدد من نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء أزمة انتشار الذباب فى بعض المحافظات، مطالبين الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة تلك الأزمة التى تكررت على مدار الأعوام الماضية، مؤكدين فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الأزمة تتعلق بتراكم القمامة بشكل مبالغ فيه عدة محافظات، وهى مشكلة تحتاج إلى حل جذرى وسريع من جانب الحكومة لتجنب الكوارث المترتبة عليها، وأبرزها انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة.
رش- ذباب (11)

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالى يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

حقيقة تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات. وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها. وشددت على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.
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