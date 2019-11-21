سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غضب فى البرلمان.. البحث عن حلول عاجلة لأزمة الذباب واستدعاء المسؤوليين

نواب يطالبون الحكومة بخطة لمواجهة الأزمة.. ويؤكدون: القمامة سبب رئيسي واستدعاء مسؤولي الصحة والبيئة.. رش المبيدات لم يعد فعالا لكن الوضع ليس خطيرا حتى الآن.. وهناك إجراءات تتخذ لمنع تفاقم الأزمة
تحرير:رشا عمار ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ م
مجلس النواب
مجلس النواب
عبر عدد من نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء أزمة انتشار الذباب فى بعض المحافظات، مطالبين الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة تلك الأزمة التى تكررت على مدار الأعوام الماضية، مؤكدين فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الأزمة تتعلق بتراكم القمامة بشكل مبالغ فيه عدة محافظات، وهى مشكلة تحتاج إلى حل جذرى وسريع من جانب الحكومة لتجنب الكوارث المترتبة عليها، وأبرزها انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة.
وأعرب النائب محمد حلمى عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، عن استيائه الشديد من أزمة انتشار الذباب بالمحافظات، لأنها تسببت فى حالة ذعر وقلق للمواطنين خشية انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فى بعض القرى فى الصعيد، وقال إن لجنة البيئة فى البرلمان سوف تستدعى المسؤولين من الحكومة، للوقوف حول أسباب الأزمة، والتعرف
اقرأ المزيد
سوزان- مبارك (1)

علاء مبارك عن أنباء وفاة والدته: أخبار كاذبة

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول وفاة والدته سوزان مبارك، على أثر مرورها بأزمة صحية، إذ رد على سؤال وجه إليه عبر صفتحته الرسمية على "تويتر"، عن مدى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، قائلا: "أخبار كاذبة، لا أساس لها من الصحة.. وخير إن شاء الله"،، وكان علاء، قد كتب تغريدة في وقت سابق، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".
ذبابة- تسي- تسي

مصر تحت حصار الذباب.. معركة الخريف الخاسرة (ملف)

على مدار الأيام الماضية، لم يكن هناك سيرة فى الشارع المصرى إلا عن الذباب الذى أرق حياة عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، وفتح الباب على مصراعيه أمام موجة شائعات مرت وتسربت إلى النفوس محدثة بلبلة واسعة وفزعا شديدا فى النفوس، فى ظل تكهنات وتساؤلات عن مصدر هذه الهجمة الشرسة والمخاطر المحتملة، مع ردود وتوضيحات حكومية كثيرة وغضب برلمانى وشكاوى من الأهالى لا تتوقف.
تدوير -المخلفات (1)

«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

"تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل"، خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية.
رش -المبيدات

ضرب كل العصافير بحجر.. أصل أزمة الذباب وخطوات الحل وتحقيق أرباح

"كيف نواجه انتشار الذباب؟"، سؤال يطرحه يوميا ملايين المواطنين حول العالم على محرك البحث "جوجل" لمواجهة أسراب الذباب، التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث انتشر بصورة فجة واقتحم المنازل والحدائق أكثر من المعتاد، الأمر الذى دفع الكثيرين للاستغاثة، على رأسهم أصحاب المطاعم، فضلا عن شكوى الأهالى فى المناطق القريبة من تجمعات القمامة، مطالبين بوضع حلول جذرية من خلال استخدام المخلفات لزيادة الاستثمار والتخلص من الحشرات نهائيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
انتشار- الذباب (5)

3 أسباب «غير طبيعية» وراء شراسة الذباب.. والحكومة: لا داعى للقلق

انتشر الذباب فى مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل مكثف مما أثار كثيرا من التساؤلات لدى المواطنين عن تأثيراته وأسباب ظهوره بهذا الشكل الكبير خلال فصل الخريف، ورجع البعض السبب إلى التغيرات المناخية، فى الوقت الذى نفى فيه مجلس الوزراء انتشار أى نوع من الذباب الوبائى، مشددا على خلو مصر من كل «الحشرات الوبائية»، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماما ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.
رش- ذباب (11)

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالى يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق على 49 اقتراحا ويحيلها إلى الحكومة

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة الصباحية، اليوم الإثنين، موافقته على 49 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وأعلن رئيس المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما ورد بها من توصيات. وجاءت الاقتراحات برغبة التي وافق عليها المجلس في جلسته التي ترأسها الدكتور علي عبد العال، كالتالي: إحلال وتجديد مبنى مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، سرعة تخصيص أراضي لشباب الخريجين بمشروع سهل الطينة (1740 فدانا) محافظة بورسعيد، توسعة محطة معالجة أبو زهرة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]