إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م

مقر الكاف

خرجت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بـ عدة قرارات عقب اجتماعها الذي تم خلال الأيام الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كالتالي: -التصديق على إلغاء عقد لا جاردير المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي. - الموافقة على المخطط التنظيمي ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي. -الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي. - إقرار المشروعات الممولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 2020. طرية الدوحة.

كما اتخذت اللجنة العديد من القرارات التي تتعلق بمسابقات الاتحاد الإفريقي، وجاءت القرارات كالتالي: - الموافقة على ملاعب التدريب والإقامة للمنتخبات في كأس أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020. -البدء في كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة ما 4 إلى 25 أبريل 2020. -إقامة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير