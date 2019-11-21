رياضة

إلغاء عقد لاجاردير وموعد السوبر.. أبرز قرارات الكاف

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ م
مقر الكاف
مقر الكاف
خرجت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بـ عدة قرارات عقب اجتماعها الذي تم خلال الأيام الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة. وجاءت قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي كالتالي: -التصديق على إلغاء عقد لا جاردير المالكة لحقوق منافسات الاتحاد الإفريقي. - الموافقة على المخطط التنظيمي ومشروع الإصلاح الإداري والتحكيمي. -الموافقة على إقرار ثلاث جوائز جديدة في حفل كاف السنوي، بمنح جائزة أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل رئيس ناد، وجائزة تقدير اجتماعي. - إقرار المشروعات الممولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 2020. طرية الدوحة.
كما اتخذت اللجنة العديد من القرارات التي تتعلق بمسابقات الاتحاد الإفريقي، وجاءت القرارات كالتالي: - الموافقة على ملاعب التدريب والإقامة للمنتخبات في كأس أمم إفريقيا للمحليين في الكاميرون 2020. -البدء في كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة ما 4 إلى 25 أبريل 2020. -إقامة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير
اقرأ المزيد
محمد محمود لاعب الاهلى

محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".
كوادردو

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
محمد صلاح - كلوب

صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في جزء من مران الريدز، اليوم الخميس على أمل مشاركته في مباراة ليفربول القادمة مع نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليج) . وكشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الجماعي اليوم.وكانت كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول، في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (3)

معاذ حجي: أشكر السيسي على ما يقدمه للكرة الإفريقية

وجه معاذ حجي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنظيم الرائع من قبَل الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومن قبلها أمم إفريقيا للكبار. وقال «حجي» في المؤتمر الصحفي على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: «كانت هناك مشكلة حدثت أمس، تتمثل في الوصول إلى استاد القاهرة، وهناك اجتماع بين اللجنة المنظمة وكاف حتى لا يتكرر ذلك في الختام، وننتظر حضور الجماهير في النهائي، خاصة من ساحل العاج وغانا وجنوب إفريقيا».
حيدرا سواليهو المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي

مدرب كوت ديفوار يوجه رسالة للجمهور المصري

أكد حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأولمبي، أن فريقه راض عن ما حققه في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، معربا عن كامل رضاه عن أول مباراتين له في البطولة، مشددًا على أنه لم يتأهل أو يودع البطولة أي منتخب في مجموعته حتى الآن. وتابع: «نحن سعداء بالجمهور المصري، وأتمنى مواصلة المؤازرة، لأن الأجواء رائعة للغاية، بعد الفوز أمام نيجيريا كان علينا أن نقدم مستوى أفضل في مباراتي الجولة الثانية والثالثة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق أمام زامبيا غدا، لأنها ستؤهلنا للدور التالي».
منتخب- كينيا‎

منتخب كينيا يصل مصر استعدادًا لمواجهة الفراعنة

وصلت بعثة المنتخب الكيني إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة منتخب مصر يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون، وأفاد موقع «the-star» أن بعثة كينيا لم تشهد حضور كل من فيكتور وانياما لاعب توتنهام الإنجليزي، ومايكل أولونجا لاعب كاشيوا ريسول الياباني، وأيوب تيمبي لاعب بكين الصيني، بجانب مجموعة من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في أوروبا، ومن المقرر أن يلتحق هؤلاء اللاعبون ببعثة الفريق والتوجه إلى الإسكندرية.
رياض محرز

محرز يكشف كواليس هدفه في شباك نيجيريا بأمم إفريقيا

تحدث النجم الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن هدفه القاتل في مرمى نيجيريا، خلال المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، جاء ذلك خلال حوار أجراه مع صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، قائلا: "بمجرد حصولنا على المخالفة، أول ما جاء في ذهني، هو النظر إلى ساعة الملعب، وعندها وجدت الوقت يشير إلى الدقيقة 94، كنت أرى أن مكان المخالفة مثالي لأسددها أنا، أردت أقل عدد من اللاعبين حول الكرة، ولكن يرغب كل اللاعبين في تسديد الكرة".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]