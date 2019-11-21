كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

تحرير:محمد جمال ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ م

كوادرادو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .

ويشغل كوادرادو مركز لاعب الوسط الأيمن، لكن يلجأ ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، إلى استخدامه كثيرًا في مركز الظهير الأيمن. ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، متفوقًا على إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة. ويستهل اليوفي مشواره في الدوري بعد التوقف الدولي بمواجهة