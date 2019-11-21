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ضرب كل العصافير بحجر.. أصل أزمة الذباب وخطوات الحل وتحقيق أرباح

خبراء: انعدام الرقابة والتهاون فى تنفيذ القانون سبب رئيسى فى انتشار القمامة والذباب.. والتخلص من المخلفات بشكل خاطئ سبب التلوث البيئي وإعادة التدوير صناعة مربحة
تحرير:هالة صقر وإسلام الشاذلي ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
رش بؤر الذباب
رش بؤر الذباب
"كيف نواجه انتشار الذباب؟"، سؤال يطرحه يوميا ملايين المواطنين حول العالم على محرك البحث "جوجل" لمواجهة أسراب الذباب، التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث انتشر بصورة فجة واقتحم المنازل والحدائق أكثر من المعتاد، الأمر الذى دفع الكثيرين للاستغاثة، على رأسهم أصحاب المطاعم، فضلا عن شكوى الأهالى فى المناطق القريبة من تجمعات القمامة، مطالبين بوضع حلول جذرية من خلال استخدام المخلفات لزيادة الاستثمار والتخلص من الحشرات نهائيا.
وتعانى مصر منذ سنوات طويلة من انتشار المخلفات بمختلف أنواعها فى شوارعها من خلال المقالب العشوائية والعمومية القريبة من المناطق السكنية، وهو ما يساهم فى انتشار الحشرات مثل الذباب والزواحف وغيرها، رغم تخصيص مدافن صحية للقمامة، إلا أن متعهدى جمع المخلفات لا يلتزمون بذلك، إذ أوضح تقرير حالة البيئة الصادر
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سوزان- مبارك (1)

علاء مبارك عن أنباء وفاة والدته: أخبار كاذبة

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول وفاة والدته سوزان مبارك، على أثر مرورها بأزمة صحية، إذ رد على سؤال وجه إليه عبر صفتحته الرسمية على "تويتر"، عن مدى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، قائلا: "أخبار كاذبة، لا أساس لها من الصحة.. وخير إن شاء الله"،، وكان علاء، قد كتب تغريدة في وقت سابق، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".
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مصر تحت حصار الذباب.. معركة الخريف الخاسرة (ملف)

على مدار الأيام الماضية، لم يكن هناك سيرة فى الشارع المصرى إلا عن الذباب الذى أرق حياة عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، وفتح الباب على مصراعيه أمام موجة شائعات مرت وتسربت إلى النفوس محدثة بلبلة واسعة وفزعا شديدا فى النفوس، فى ظل تكهنات وتساؤلات عن مصدر هذه الهجمة الشرسة والمخاطر المحتملة، مع ردود وتوضيحات حكومية كثيرة وغضب برلمانى وشكاوى من الأهالى لا تتوقف.
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«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

"تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل"، خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية.
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مصر ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
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غضب فى البرلمان.. البحث عن حلول عاجلة لأزمة الذباب واستدعاء المسؤوليين

عبر عدد من نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء أزمة انتشار الذباب فى بعض المحافظات، مطالبين الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة تلك الأزمة التى تكررت على مدار الأعوام الماضية، مؤكدين فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الأزمة تتعلق بتراكم القمامة بشكل مبالغ فيه عدة محافظات، وهى مشكلة تحتاج إلى حل جذرى وسريع من جانب الحكومة لتجنب الكوارث المترتبة عليها، وأبرزها انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة.
انتشار- الذباب (5)

3 أسباب «غير طبيعية» وراء شراسة الذباب.. والحكومة: لا داعى للقلق

انتشر الذباب فى مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل مكثف مما أثار كثيرا من التساؤلات لدى المواطنين عن تأثيراته وأسباب ظهوره بهذا الشكل الكبير خلال فصل الخريف، ورجع البعض السبب إلى التغيرات المناخية، فى الوقت الذى نفى فيه مجلس الوزراء انتشار أى نوع من الذباب الوبائى، مشددا على خلو مصر من كل «الحشرات الوبائية»، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماما ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.
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حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالى يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه.
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«أبو ستيت»: الزراعة العضوية تحافظ على صحة المواطن

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عزالدين أبوستيت، أهمية وجود تخصصات البيئة والزراعة الحيوية في الوقت الحالي، نظرا لإسهامها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في ضوء رؤية 2030 والتحديات التي تواجه الزراعة، خاصة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية. وقال أبوستيت في كلمته خلال احتفالية قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بمرور 20 عاما على إنشائه الذي يهتم بتدوير المخلفات الزراعية وإدارة الأنظمة البيئية، إن الزراعة العضوية لها أهمية كبيرة لكونها تحافظ على صحة المواطن، من خلال إنتاج غذاء صحي آمن لكافة المواطنين، ودورها في تعظيم الإنتاجية الزراعية من المحاصيل.
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