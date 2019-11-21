مصر تحت حصار الذباب.. معركة الخريف الخاسرة (ملف)

تحرير:التحرير ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

على مدار الأيام الماضية، لم يكن هناك سيرة فى الشارع المصرى إلا عن الذباب الذى أرق حياة عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، وفتح الباب على مصراعيه أمام موجة شائعات مرت وتسربت إلى النفوس محدثة بلبلة واسعة وفزعا شديدا فى النفوس، فى ظل تكهنات وتساؤلات عن مصدر هذه الهجمة الشرسة والمخاطر المحتملة، مع ردود وتوضيحات حكومية كثيرة وغضب برلمانى وشكاوى من الأهالى لا تتوقف.

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالى يتبرعون والمسؤولون يشتكون على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم

حرب الذباب في «ميت برة».. الأهالى يتبرعون والمسؤولون يشتكون

على بعد نحو 53 كيلومترا شمال القاهرة، يعيش أكثر من 32 ألف مواطن فى ميت برة، إحدى قرى مدينة قويسنا بالمنوفية، منذ أسبوعين، حصارا حقيقيا من جيوش الذباب التى باتت الشريك "الرذل" لحياتهم سواء فى الشارع أو داخل المنزل، حتى صار يتقاسم معهم المأكل والمشرب، كما تؤكد شكوى أحد المواطنين، الذى استغاث بكل المسؤولين والجهات، بعدما طال سرب ذباب كوب لبن طفله الصغير الذى لا يدرك من أمره شيئا، وتوالت مئات الشكاوى داخل القرية تناشد أصحاب القرار، من خلال العلاقات الشخصية وعبر القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعى، سرعة التدخل ورش أى مبيد حشرى أو غاز مقاوم لوقف هذا الأذى الذى لم يعتادوه. (التفاصيل: الأهالي يتبرعون بالمال والجده.. والمسؤولون يتبادلون الاتهامات)

3 أسباب «غير طبيعية» وراء شراسة الذباب.. والحكومة: لا داعى للقلق

انتشر الذباب فى مصر خلال الآونة الأخيرة بشكل مكثف مما أثار كثيرا من التساؤلات لدى المواطنين عن تأثيراته وأسباب ظهوره بهذا الشكل الكبير خلال فصل الخريف، ورجع البعض السبب إلى التغيرات المناخية، فى الوقت الذى نفى فيه مجلس الوزراء انتشار أى نوع من الذباب الوبائى، مشددا على خلو مصر من كل «الحشرات الوبائية»، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان جاهزة تماما ولديها خطة متكاملة للتصدى لأى هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام. (المزيد: الحكومة تبدأ المواجهة وتؤكد: انتهاء الأزمة خلال أيام.. وخبير: 5 زيوت عطرية تطرد الذباب المنزلى)

غضب فى البرلمان.. البحث عن حلول عاجلة واستدعاء المسؤوليين

عبر عدد من نواب البرلمان عن قلقهم البالغ إزاء أزمة انتشار الذباب فى بعض المحافظات، مطالبين الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة فى الإعلان عن خطة واضحة لمواجهة تلك الأزمة التى تكررت على مدار الأعوام الماضية، مؤكدين فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الأزمة تتعلق بتراكم القمامة بشكل مبالغ فيه عدة محافظات، وهى مشكلة تحتاج إلى حل جذرى وسريع من جانب الحكومة لتجنب الكوارث المترتبة عليها، وأبرزها انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والخطيرة. (اقرأ هنا: النواب يطالبون الحكومة بخطة المواجهة.. ماذا قالوا؟)

ضرب كل العصافير بحجر.. أصل أزمة الذباب وخطوات الحل وتحقيق أرباح

"كيف نواجه انتشار الذباب؟".. تعانى مصر منذ سنوات طويلة من انتشار المخلفات بمختلف أنواعها فى شوارعها من خلال المقالب العشوائية والعمومية القريبة من المناطق السكنية، وهو ما يساهم فى انتشار الحشرات مثل الذباب والزواحف وغيرها، رغم تخصيص مدافن صحية للقمامة، إلا أن متعهدى جمع المخلفات لا يلتزمون بذلك، إذ أوضح تقرير حالة البيئة الصادر عن جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، عام 2016 أن 81% من القمامة يتم تجميعها بمقالب عمومية وعشوائية، و12% من القمامة يتم معالجتها وإعادة تدويرها، و7% من المخلفات يتم دفنها بمدافن صحية. (تعرف على اقتراحات الخبراء لحل الأزمة)

«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية، من خلال منظومة جديدة توفر مليار جنيه سنويا وتنطلاق تجريبيا في 2020. (القصة الكاملة لمنظومة القضاء على القمامة في مصر)