محمد محمود: نظرة والدتي لي جعلتني أنهمر في البكاء

تحرير:أحمد سعيد ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

محمد محمود

تحدث محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تكرار إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مشيرًا إلى أنه استقبل الإصابة في الفترة الأخيرة بقمة الرضا والقبول بقضاء الله، وقال صانع ألعاب الفريق الأحمر، في تصريحات لبرنامج "سوبر تايم" على قناة "تايم سبورت": "لم أضجر أو أشعر بالضيق عندما علمت بنتيجة الفحوصات الطبية وتأكد الإصابة"، وتابع: "نظرة والدتي وأخوتي بعد تأكد الإصابة، جعلتني أنهمر في البكاء، كانت هذه هي اللحظة الأصعب بعد الإصابة، لكني أشعر برضا منحني الله إياه من عنده".

وعن حواره مع الطبيب الألماني المعالج، قال محمود ضاحكاً: "لقد تعجب عندما رآني عائدا لإجراء نفس العملية الجراحية، وقال لي (أنت مرة أخرى؟)". واختتم لاعب وسط الأهلي، قائلا: "كل لاعبي الأهلي على تواصل دائم معي، الجميع يدعمني بشكل مستمر ويقدم لي كل المساندة التي أحتاجها". وتعرض محمد محمود لإصابة الرباط الصليبي