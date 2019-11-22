علاء مبارك عن أنباء وفاة والدته: أخبار كاذبة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

سوزان مبارك

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول وفاة والدته سوزان مبارك، على أثر مرورها بأزمة صحية، إذ رد على سؤال وجه إليه عبر صفتحته الرسمية على "تويتر"، عن مدى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، قائلا: "أخبار كاذبة، لا أساس لها من الصحة.. وخير إن شاء الله"،، وكان علاء، قد كتب تغريدة في وقت سابق، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".

وخضعت سوزان ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، نسبة لزوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في أغسطس الماضي، لجراحة فى الظهر. ونشر حسن الغندور، أحد مؤسسى رابطة «أبناء مبارك»، صورة لسوزان ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «الهانم.. ماما سوزان مبارك بخير وسلام بعد عمليه