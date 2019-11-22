سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

علاء مبارك عن أنباء وفاة والدته: أخبار كاذبة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
سوزان مبارك
سوزان مبارك
علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول وفاة والدته سوزان مبارك، على أثر مرورها بأزمة صحية، إذ رد على سؤال وجه إليه عبر صفتحته الرسمية على "تويتر"، عن مدى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، قائلا: "أخبار كاذبة، لا أساس لها من الصحة.. وخير إن شاء الله"،، وكان علاء، قد كتب تغريدة في وقت سابق، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعوا الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها فى القريب العاجل".
وخضعت سوزان ثابت، الشهيرة باسم سوزان مبارك، نسبة لزوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، في أغسطس الماضي، لجراحة فى الظهر. ونشر حسن الغندور، أحد مؤسسى رابطة «أبناء مبارك»، صورة لسوزان ثابت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: «الهانم.. ماما سوزان مبارك بخير وسلام بعد عمليه
اقرأ المزيد
ذبابة- تسي- تسي

مصر تحت حصار الذباب.. معركة الخريف الخاسرة (ملف)

على مدار الأيام الماضية، لم يكن هناك سيرة فى الشارع المصرى إلا عن الذباب الذى أرق حياة عدد كبير من المواطنين بالمحافظات، وفتح الباب على مصراعيه أمام موجة شائعات مرت وتسربت إلى النفوس محدثة بلبلة واسعة وفزعا شديدا فى النفوس، فى ظل تكهنات وتساؤلات عن مصدر هذه الهجمة الشرسة والمخاطر المحتملة، مع ردود وتوضيحات حكومية كثيرة وغضب برلمانى وشكاوى من الأهالى لا تتوقف.
تدوير -المخلفات (1)

«تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل».. خطة حكومية لإنهاء أزمة القمامة نهائيا

"تجميع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل"، خطة حكومية تنتهجها وزارة البيئة، تلخص رؤية الدولة فى ملف القمامة وتدوير المخلفات، التى تسعى من خلالها المؤسسات المعنية، إلى التعامل مع 26 مليون طن من القمامة سنويا، تتكلف مليارات الجنيهات، تستطيع الدولة استغلالها وتحويل تلك التكلفة لعائد اقتصادى كبير، بسياسة تتماشى مع كل المعايير البيئية العالمية.
رش -المبيدات

ضرب كل العصافير بحجر.. أصل أزمة الذباب وخطوات الحل وتحقيق أرباح

"كيف نواجه انتشار الذباب؟"، سؤال يطرحه يوميا ملايين المواطنين حول العالم على محرك البحث "جوجل" لمواجهة أسراب الذباب، التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، حيث انتشر بصورة فجة واقتحم المنازل والحدائق أكثر من المعتاد، الأمر الذى دفع الكثيرين للاستغاثة، على رأسهم أصحاب المطاعم، فضلا عن شكوى الأهالى فى المناطق القريبة من تجمعات القمامة، مطالبين بوضع حلول جذرية من خلال استخدام المخلفات لزيادة الاستثمار والتخلص من الحشرات نهائيا.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

مصر ترحب باختيار غادة والي لمنصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

رحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأمم المتحدة اليوم الخميس، حول قرار السكرتير العام أنطونيو جوتيريش، باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.
اقرأ المزيد من الأخبار
تويتر

تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لميليشيات حزب الله

أغلقت إدارة شركة «تويتر»، مساء اليوم السبت، حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، إذ قالت الشركة، إن الإغلاق تم بسبب مخالفة قواعد تويتر، مشيرة إلى أنه تم حظر معظم الصفحات الخاصة بها التي تنشط على شبكة تويتر، وفق مواقع لبنانية محلية، وشمل الإيقاف كل حسابات الأخبار ومعظم حسابات البرامج، وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل. يذكر أن إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها قامت بإيقاف بث قناة المنار اللبنانية وذلك لمخالفتها مواثيق الشرف الإعلامي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]