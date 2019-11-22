صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

جثة - أرشيفية

أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت تحرياتهم عن تحديد مرتكب الواقعة وهو المدعو "محمد ع."، 40 عاما، نجار موبيليا مُقيم بمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "تبديد، سرقة".بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب