صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية
تحرير:محمد مجلى
٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
جثة - أرشيفية
أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.
وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت تحرياتهم عن تحديد مرتكب الواقعة وهو المدعو "محمد ع."، 40 عاما، نجار موبيليا مُقيم بمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "تبديد، سرقة".بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب
وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت تحرياتهم عن تحديد مرتكب الواقعة وهو المدعو "محمد ع."، 40 عاما، نجار موبيليا مُقيم بمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "تبديد، سرقة".
بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأن الصدفة كانت سببا فى وقوع الجريمة، وأدلى باعترافات مثيرة حول الواقعة عند واقعة الضبط.
وأوضح المتهم، أنه كان يؤدي صلاة الظهر كما اعتاد بمسجد عمار بن ياسر كما هو معتاد بصفة يومية، وأنه فى هذا اليوم تسلل من داخل المسجد إلى إحدى الغرف الملحقة، التى كانت تستخدم لحفظ القرآن الكريم بجانب المسجد، وعند الدلو فيها فوجىء بوجود المجني عليها، وتبين أنها مقيمة فى الشقة لإخلاء منزلها، فصرخت وطرحها أرضا فانكشفت أجزاء حساسة من جسدها فوسوس له الشيطان معاشرتها جنسيا.
وأضاف، أنه عقب ممارسة الرذيلة وإفراغ شهوته، وضع يده على فمها، ثم خنقها مستخدما قطعة إيشارب حتى فارقت الحياة.
وأكمل المتهم، أنه استولى على هاتفها المحمول ودبلة فضية ومبلغ مالى، ثم لاذ بالهرب وقيامه ببعيه لأحد أصحاب المحال الخاصة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب الإسكندرية، فتوجهت القوات لضبطه، وبمواجهته تبين أنه " عاطل"، مُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل" فأرشد عن الهاتف المحمول وتم ضبطه.
تم ضبط المتهم بحيازته الدبلة والمبلغ المالى المستولى عليه، وتحرر المحضر 10614 لسنة 2019، إدارى محرم بك وبالعرض على النيابة قررت ما سبق.