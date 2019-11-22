جريمة

صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.
وجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت تحرياتهم عن تحديد مرتكب الواقعة وهو المدعو "محمد ع."، 40 عاما، نجار موبيليا مُقيم بمركز شرطة دسوق بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى عدد 4 قضايا "تبديد، سرقة".بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب
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ضرب-معاق

التحقيق في ضرب شخص من ذوي الاحتياجات «في الشارع»

مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين شهد رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب ويشرعون في هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزعم مستخدمو "فيسبوك" أن الواقعة دارت أحداثها في نطاق محافظة الإسماعيلية؛ ما أثار غضب مستخدمي منصات "السوشيال ميديا"، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، اليوم الخميس.
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ضحية جديدة للإهمال.. مصرع طفل سقط في بالوعة بأسوان

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة "السوشيال ميديا" بعد واقعة "طفل بالوعة الطالبية"، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، والذي تبعه تحرك الأجهزة المعنية (صرف صحي - الحي -المحافظة)، وظن البعض أن تلك الإجراءات ستحول دون وقوع كارثة جديدة، لكن محافظة أسوان كانت على موعد مع مأساة جديدة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 3 سنوات فيما أصيب شقيقه إثر سقوطهما في بيارة بلدي للصرف الصحي، وذلك أمام منزلهما بـ"قرية المريناب"، التابعة لمركز إدفو شمال المحافظة.
جثه-في-ارض-زراعيه (5)

الأب خنقها والأخ ذبحها.. أسرار جريمة شرف في القطامية

مفاجأة من العيار الثقيل كشفها ضباط قطاع الأمن العام في واقعة العثور على جثة فتاة مدفونة خلف مساكن الجامع بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتبين أن الفتاة من الأقصر وقتلها والدها وشقيقها بعد رحلة تعقب طويلة لارتباطها عاطفيًا بشاب من محافظة القليوبية. البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة القطامية، بالعثور على جثة في حالة تعفن لسيدة مجهولة، وبها طعنات متفرقة ومكممة الفم بقطعة قماش بطريق العين السخنة القديم، أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن الجامع، وبجوارها حقيبة يد فارغة وملابس حريمي.
مدرسة بالقليوبية تلغي الاحتفال بعيد الأم لوفاة معلمة

«مات في الفصل».. إحالة واقعة طالب القناطر للنيابة

ساعات قليلة مرت على وفاة طالب داخل أحد الفصول بمدرسة نور السلام الخاصة بالقناطر الخيرية التابعة لمحافظة القليوبية، حتى أصدر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، قرارا بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية؛ بسبب الإهمال والتقصير في نقل الطالب فور شعوره بالتعب للمستشفى الذى يقع بجوار المدرسة مباشرة، لافتا إلى أن وقائع التسبب في القتل تُحول إلى النيابة العامة فقط، بينما تلك التي تقع تحت بند الإهمال والتقصير يتم تحويلها إلى النيابة الإدارية. وذلك في تصريحات صحفية له اليوم الخميس.
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محكمة-ارشفية

التصالح ينهي واقعة التنمر ضد طالب إفريقي.. وإخلاء سبيل المتهمين

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة التنمر على طالب إفريقي كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولتها، وذلك بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، بعد حضور المجني عليه ووالده وتصالحهما مع المتهمين، وجار اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار من الجهات المعنية، حيث أجرت النيابة مواجهة قانونية بين الطالب، الذي ظهر أثناء الفيديو، والمتهمين بالتنمر والسخرية منه، إلا أن والد الطالب تنازل عن المحضر، وتصالح الطرفان داخل سراي النيابة، وتم إخلاء سبيل المتهمين بكفالة.
وزارة-الداخلية

الداخلية توزع بطاطين على فقراء 8 محافظات

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل تجوب القرى والنجوع بنطاق مديريات أمن (أسيوط– قنا– الفيوم- البحيرة- بورسعيد- كفر الشيخ– الغربية- المنوفية) لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- ألحفة) بالمجان على المواطنين، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية، الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.
الشرطة - استعدادات أمنية (5)

كيف طبقت الداخلية خطة القبضة الحديدية خلال أسبوع؟

"أسبوع الحسم" شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
سرقة-الموبايل-المحمول

الشرطة تتصدى لـ«النشالين» في وسائل المواصلات

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدا فى مواجهة كل صور الخروج عن القانون، لا سيما فى ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات من خلال نشاط الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة، فقد واصلت الإدارة جهودها الأمنية لاستهداف كل المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر فى مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام، وأسفرت الجهود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
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