مارسيلو يكشف عن رغبته في الاعتزال بريال مدريد

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

مارسيلو

أكد الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، عدم رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بل إنه يرغب في الاعتزال بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد أن انتقل إلى الريال في عام 2007 قادمًا من فلومينينزي البرازيلي، لافتا إلى أن فكرة تعليق حذائه لا تشغل باله مطلقًا في الوقت الحالي. وقال مارسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رودريجو وفينيسيوس لاعبان يتمتعان بعقلية جيدة، لكنهما في النهاية ينظران إلى الأمور كشابين، ولا أقدم لهما الكثير من النصائح، لكنني أتحدث في الملعب".

وأضاف: "لقد تكرر معي نفس موقفهما، إذ انضممت لريال مدريد في نفس السن، وأعتقد أنني كنت ناضجًا لأنني فعلت أشياء بمفردي، لكنني أراهما كطفلين". وعن مستقبله مع ريال مدريد، أجاب: "نهاية مسيرتي ما زالت بعيدة، وأعتقد أنه لا يزال أمامي العديد من السنوات، وسأظل مرتبطًا بريال مدريد مدى الحياة، لكنني لا أريد التفكير

وأضاف: "لقد تكرر معي نفس موقفهما، إذ انضممت لريال مدريد في نفس السن، وأعتقد أنني كنت ناضجًا لأنني فعلت أشياء بمفردي، لكنني أراهما كطفلين".



وعن مستقبله مع ريال مدريد، أجاب: "نهاية مسيرتي ما زالت بعيدة، وأعتقد أنه لا يزال أمامي العديد من السنوات، وسأظل مرتبطًا بريال مدريد مدى الحياة، لكنني لا أريد التفكير في المستقبل، وأفعل ذلك دائمًا على المدى القصير".



يذكر أن مارسيلو توج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 4 مرات من قبل وكأس ملك إسبانيا مرتين.



كما توج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبالسوبر الأوروبي 3 مرات وبلقب كأس العالم للأندية 4 مرات.



وسبق أن دخل مارسيلو في قائمة التشكيل الأفضل في الدوري الإسباني في موسم 2015- 2016.