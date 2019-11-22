رياضة

مارسيلو يكشف عن رغبته في الاعتزال بريال مدريد

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
مارسيلو
مارسيلو
أكد الظهير الأيسر البرازيلي، مارسيلو، عدم رغبته في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، بل إنه يرغب في الاعتزال بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو بعد أن انتقل إلى الريال في عام 2007 قادمًا من فلومينينزي البرازيلي، لافتا إلى أن فكرة تعليق حذائه لا تشغل باله مطلقًا في الوقت الحالي. وقال مارسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رودريجو وفينيسيوس لاعبان يتمتعان بعقلية جيدة، لكنهما في النهاية ينظران إلى الأمور كشابين، ولا أقدم لهما الكثير من النصائح، لكنني أتحدث في الملعب".
وأضاف: "لقد تكرر معي نفس موقفهما، إذ انضممت لريال مدريد في نفس السن، وأعتقد أنني كنت ناضجًا لأنني فعلت أشياء بمفردي، لكنني أراهما كطفلين". وعن مستقبله مع ريال مدريد، أجاب: "نهاية مسيرتي ما زالت بعيدة، وأعتقد أنه لا يزال أمامي العديد من السنوات، وسأظل مرتبطًا بريال مدريد مدى الحياة، لكنني لا أريد التفكير
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عماد-متعب (7)

عماد متعب يكشف موعد وكواليس مباراة اعتزاله

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به، علمًا بأن متعب أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع القلعة الحمراء. وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي الأهلي هو الذي تركني، وعقدي انتهى مع القلعة الحمراء، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار، لكنني لم أحصل على عقد جديد".
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
جريزمان‎ (2)

جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
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مارسيلو

مارسيلو يستعد للعودة للتشكيل الأساسي لريال مدريد

تعافى الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، من الإصابة التي عاني منها مؤخرًا، وبات جاهزًا للعودة في المشاركة في المباريات كأساسي رفقة فريق ريال مدريد، وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.
برشلونة‎

الغضب يسيطر على راكيتيش بسبب فالفيردي

أعرب متوسط ميدان الكرواتي لوكا مودريتش، عن غضبه الشديد من تهميش مدرب برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، لدوره مع العملاق الكتالوني، وخروجه تقريبًا من حساباته لهذا الموسم، وقال راكيتيتش، خلال تصريحات لبرنامج "Universo Valdano" التليفزيوني: "كيف أشعر بالاستمتاع بلعب كرة القدم؟، وكما قلت عدة مرات، طفلتي الصغيرة تشعر بالحزن عندما تؤخذ منها لعبة.. حسنًا، أشعر بالشيء نفسه، لقد أخذوا مني الكرة وأشعر بالحزن، أحب أن أظهر مشاعري، فحين أضطر إلى البكاء لا توجد مشكلة وأبكي، وحين يجب علي الاحتفال أحتفل".
ريال مدريد

كورتوا يشيد بقوة دفاع ريال مدريد بعد رباعية إيبار

أشاد ثيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالصلابة الدفاعية التي يتمتع بها الفريق الملكي، وذلك بعد تغلبه أمس السبت، على إيبار برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري الإسباني، وتمكن الحارس البلجيكي من الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، وقال ثيبو كورتوا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الشباك النظيفة؟ هذا الأمر جيد للفريق بأكمله، ولا يعود إلى أداء حارس المرمى بمفرده، ولكن إلى عمل الفريق إجمالًا خلال المباريات».
لوكا مودريتش

مودريتش ومارسيلو يقتربان من الرحيل عن ريال مدريد

اقترب ثنائي ريال مدريد، الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ومتوسط الميدان الكرواتي لوكا مودريتش، من الرحيل عن صفوف الفريق الملكي، فبحسب برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، سيرحل الثنائي عن قلعة «سانتياجو بيرنابيو» بنهاية الموسم الجاري، وسبق أن ارتبط مارسيلو (31 عامًا) بالرحيل عن الميرنجي صوب يوفنتوس منذ الموسم الماضي، إلا أنه قرر الاستمرار في «سانتياجو برنابيو» بعد عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في صيف 2022، كما أن الميرنجي تعاقد في الموسم الحالي مع ظهير أيسر جديد هو فيرلاند ميندي.
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