صدام ناري بين جنوب إفريقيا وغانا في كأس الأمم

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

جنوب إفريقيا

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا، لقاء منتخب جنوب إفريقيا أمام غانا، وهو لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفائز سيشارك في أولمبياد طوكيو 2020، علمًا بأن غانا خسرت في الدور نصف النهائي أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح (3-2) عقب التعادل (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي، بينما سقطت جنوب إفريقيا أمام مصر بثلاثية نظيفة.

ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، إذ وصل لهذه المرحلة بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت منتخبات كوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا. وتعادل منتخب جنوب إفريقيا في أولى مواجهاته أمام زامبيا (0-0)، ثم تغلب على كوت ديفوار بهدف نظيف أحرزه تيبوهو

ويبحث منتخب جنوب إفريقيا عن تحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره، إذ وصل لهذه المرحلة بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، التي ضمت منتخبات كوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا.



وتعادل منتخب جنوب إفريقيا في أولى مواجهاته أمام زامبيا (0-0)، ثم تغلب على كوت ديفوار بهدف نظيف أحرزه تيبوهو موكيانا، ثم تعادل أمام نيجيريا (0-0)، ثم خسر من مصر في نصف النهائي.



في المقابل، يطمح المنتخب الغاني في المشاركة في الأولمبياد للمرة السابعة في تاريخه، علما بأن أفضل إنجاز حققه خلال مشاركاته الست السابقة في الدورات الأولمبية، يعود إلى أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية.

