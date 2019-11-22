رياضة

بعد البداية القوية.. رودجرز يرفض رحيل نجوم ليستر

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
ليستر سيتي
ليستر سيتي
أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، رفضه التام لرحيل أي من لاعبيه خلال الميركاتو الشتوي، الذي سيبدأ في شهر يناير المقبل، قائلا إنه إذا كانت هناك نية للتغيير، فستكون بشراء لاعبين جدد، وقاد رودجرز، الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي، ليستر إلى المركز الثاني في البريميرليج برصيد 26 نقطة من 12 مباراة متأخرًا بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر، وباع الفريق مدافعه هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، ولا يريد رودجرز التخلي عن أساس تشكيلته، إذ يسعى للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وأبلغ رودجرز الصحفيين: "لا توجد لدينا أي خطة للتخلي عن أي لاعب في يناير، مهمتنا هي الحفاظ على ما نملكه، وإذا سنحت الفرصة لتحسين التشكيلة سنفكر في ذلك، وإذا لم يحدث هذا سنواصل العمل مع التشكيلة الموجودة وهي قوية للغاية". وربطت وسائل إعلام بريطانية بين جيمس ماديسون لاعب الوسط البالغ عمره 22 عامًا ومانشستر
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عماد-متعب (7)

عماد متعب يكشف موعد وكواليس مباراة اعتزاله

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به، علمًا بأن متعب أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع القلعة الحمراء. وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي الأهلي هو الذي تركني، وعقدي انتهى مع القلعة الحمراء، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار، لكنني لم أحصل على عقد جديد".
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
جريزمان‎ (2)

جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
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بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
إيمري (2)

آرسنال يجدد الثقة في إيمري.. ولكن بشرط

جددت إدارة آرسنال الثقة في مدرب الفريق الإسباني أوناي إيمري، بشرط أن تتحسن نتائج الفريق، وأصبح مستقبل إيمري مثار شكوك بعدما حقق آرسنال انتصارين في مبارياته الـ10 الأخيرة بالدوري، وجاءت الانتكاسة الأخيرة حين خسر 2- 0 أمام ليستر سيتي المتألق يوم السبت، وبحسب بي.بي.سي فإن راؤول سانييهي مدير كرة القدم في النادي اللندني صاحب المركز السادس في الدوري وفيناي فنتكاتيشام مدير النادي لا يمتلكان أي خطط لتغيير المدرب، ونقلت الهيئة قولهما أمام أكثر من 200 موظف في النادي خلال اجتماع أمس الاثنين "نؤمن بشدة بأن أوناي هو الرجل المناسب للوظيفة".
أرسنال (5)

آرسنال في قمة نارية أمام ليستر بالبريميرليج اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره كريستال بالاس الساعة 2:30 ظهرًا على ملعب ستامفورد بريدج، ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 23 نقطة بينما يوجد كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وتواجه الفريقان في 20 مباراة سابقة في عصر البريميرليج، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 14 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجَّل لاعبو البلوز في تلك المباريات 38 هدفًا واهتزت شباكهم بـ16 هدفًا.
إيمري (2)

شبح الإقالة يطارد أوناي إيمري في أرسنال

لا يمر أرسنال بأفضل أحواله هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، إذ يحتل المدفعجية المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وفشل أرسنال في الفوز بآخر مباراتين خاضهما على ملعبه الإمارات في الدوري، بعد التعادل بنتيجة 2-2 مع كريستال بالاس، ومؤخرًا التعادل 1-1 مع وولفر هامبتون، كما ودع أرسنال كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بالخسارة أمام ليفربول بركلات الترجيح.
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