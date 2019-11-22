بعد البداية القوية.. رودجرز يرفض رحيل نجوم ليستر

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

ليستر سيتي

أكد بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، رفضه التام لرحيل أي من لاعبيه خلال الميركاتو الشتوي، الذي سيبدأ في شهر يناير المقبل، قائلا إنه إذا كانت هناك نية للتغيير، فستكون بشراء لاعبين جدد، وقاد رودجرز، الذي تولى المسؤولية في فبراير الماضي، ليستر إلى المركز الثاني في البريميرليج برصيد 26 نقطة من 12 مباراة متأخرًا بـ8 نقاط عن ليفربول المتصدر، وباع الفريق مدافعه هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، ولا يريد رودجرز التخلي عن أساس تشكيلته، إذ يسعى للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ رودجرز الصحفيين: "لا توجد لدينا أي خطة للتخلي عن أي لاعب في يناير، مهمتنا هي الحفاظ على ما نملكه، وإذا سنحت الفرصة لتحسين التشكيلة سنفكر في ذلك، وإذا لم يحدث هذا سنواصل العمل مع التشكيلة الموجودة وهي قوية للغاية". وربطت وسائل إعلام بريطانية بين جيمس ماديسون لاعب الوسط البالغ عمره 22 عامًا ومانشستر

وأبلغ رودجرز الصحفيين: "لا توجد لدينا أي خطة للتخلي عن أي لاعب في يناير، مهمتنا هي الحفاظ على ما نملكه، وإذا سنحت الفرصة لتحسين التشكيلة سنفكر في ذلك، وإذا لم يحدث هذا سنواصل العمل مع التشكيلة الموجودة وهي قوية للغاية".



وربطت وسائل إعلام بريطانية بين جيمس ماديسون لاعب الوسط البالغ عمره 22 عامًا ومانشستر يونايتد منذ الموسم الماضي، وزادت التكهنات بعد انضمامه إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت.



وقال رودجرز: "ماديسون أظهر أنه لاعب كبير، هز شباك ليفربول وتوتنهام وأرسنال".



وأردف: "جيمس ضمن مجموعة رائعة من اللاعبين في المنتخب، والأمر فى يد جاريث ومساعديه إذا أرادوا انضمامه مرة أخرى".



وتابع: "إذا لم ينضم سيواصل العمل، هو لا يتوقع أن يلعب والأمر ليس بيده، لكنه يحب اللعب ونتمنى أن يشارك في العديد من المباريات مع بلاده".