الأفيال طريق الفراعنة نحو اللقب الإفريقي الأول

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

المنتخب الوطني

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين سيظهر رسميا في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020، إلى جانب الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، المقرر إقامتها اليوم أيضًا.

وظهر منتخب مصر بشكل رائع فى الدور الأول من البطولة، إذ تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث بالمجموعة، ثم اكتسح منتخب جنوب إفريقيا (3-0) في الدور نصف النهائي. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها هو الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964،