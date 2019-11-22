رادارات الجيزة تلتقط 105 مخالفات خلال 24 ساعة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

رادار

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4406 مخالفات مرورية متنوعة.

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ23 موقفا عشوائيا، وتحرير 28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و24 مخالفة ملصقات، وتحرير 1352 مخالفة انتظار خاطئ. وشملت الجهود تنفيذ 22 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 66 مخالفة، كما تم حجز

شنت القوات حملات بمطالع ومنازل الكباري، وتم التصدي لـ23 موقفا عشوائيا، وتحرير 28 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و24 مخالفة ملصقات، وتحرير 1352 مخالفة انتظار خاطئ.



وشملت الجهود تنفيذ 22 حملة على سيارات السرفيس، وتحرير 105 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 66 مخالفة، كما تم حجز 7 سيارات و4 مركبات "توك توك" مخالفة وتحرير 21 مخالفة زجاج فاميه.



تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالعمل على سيولة الحركة المرورية بمختلف المراكز والأقسام، بالتوازي مع خطة القطاع، وذلك بمشاركة ضباط قسم الانتشار السريع؛ تحقيقا لأعلى معدلات السيولة المرورية، لا سيما في وقت الذروة.







