مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

جوزيه مورينيو

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم نجاح مسؤولي توتنهام في إقناع فيرتونخين أو ألديرفيريلد بالبقاء، فإن مورينيو يشترط ضم روبن دياز من بنفيكا. وأوضحت أنه على مستوى خط الوسط، فإن مورينيو طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع الثنائي برونو فرنانديز من سبورتينج لشبونة، ونيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد. يذكر أن ماتيتش

وأشارت إلى أنه في حالة عدم نجاح مسؤولي توتنهام في إقناع فيرتونخين أو ألديرفيريلد بالبقاء، فإن مورينيو يشترط ضم روبن دياز من بنفيكا.



وأوضحت أنه على مستوى خط الوسط، فإن مورينيو طلب من إدارة توتنهام التعاقد مع الثنائي برونو فرنانديز من سبورتينج لشبونة، ونيمانيا ماتيتش من مانشستر يونايتد.



يذكر أن ماتيتش سبق أن تدرب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي ومانشستر يونايتد، بينما فرنانديز يحظى بإعجاب "سبيشيال وان" منذ الصيف الماضي فى أثناء عمله في تحليل المباريات.



يذكر أن مورينيو يستعد لخوض أول مباراة له على رأس القيادة الفنية لتوتنهام غدًا السبت، عندما يرحل لمواجهة وست هام على الملعب الأولمبي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 13 من الدوري الإنجليزي.