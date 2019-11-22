سقوط 53 تاجر مخدرات و17 قطعة سلاح في الجيزة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

سلاح ومخدرات

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 58 قضية، منها 53 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2220 جرام حشيش- 708 أقراص مخدرة- 195 جرام

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 58 قضية، منها 53 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2220 جرام حشيش- 708 أقراص مخدرة- 195 جرام هيروين- 115 جرام بانجو- 850 جرام إستروكس- 180 جرام شادو- 80 جراما من مخدر البودر).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 17 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 15 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" وبندقيتا خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم و29 طلقة مختلفة الأعيرة.







