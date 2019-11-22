جريمة

سقوط 53 تاجر مخدرات و17 قطعة سلاح في الجيزة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
سلاح ومخدرات
سلاح ومخدرات
حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 58 قضية، منها 53 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2220 جرام حشيش- 708 أقراص مخدرة- 195 جرام
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

فحص 10 حالات اشتباه ضبطوا في المنطقة الأثرية

وجهت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 105 مخالفات خلال 24 ساعة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4406 مخالفات مرورية متنوعة.
جثة (5)

صلى ثم اغتصبها وقتلها.. تفاصيل مثيرة في جريمة عجوز الإسكندرية

أمرت نيابة محرم بك، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجار، فى العقد الخامس من العمر، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد لربة منزل تبلغ من العمر 60 عاما، بعد اغتصابها كرها عنها قبل أن يقوم بسرقتها، حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بورود بلاغ من سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بالعثور على جثة والدتها وتدعى "م. ع. ح."، 60 عاما، ربة منزل، ملفوف حول رقبتها إيشارب وبها آثار خنق ووجود بعثرة بحجرة النوم وسلامة النوافذ، وذلك بدائرة قسم شرطة محرم بك.
ضرب-معاق

التحقيق في ضرب شخص من ذوي الاحتياجات «في الشارع»

مقطع فيديو لا يتعدى دقيقتين شهد رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك"، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعتدون بالضرب ويشرعون في هتك عرض شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزعم مستخدمو "فيسبوك" أن الواقعة دارت أحداثها في نطاق محافظة الإسماعيلية؛ ما أثار غضب مستخدمي منصات "السوشيال ميديا"، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة، اليوم الخميس.
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سلاح-ومخدرات (5)

القبض على 50 تاجر مخدرات وضبط 25 قطعة سلاح بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
قوات-الشرطة (2)

سقوط 32 تاجر مخدرات في مداهمات أمنية بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

ضبط 29 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

استهدفت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية عدة يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو" وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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