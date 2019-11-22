رياضة

جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
واختتم جريزمان مازحًا: "يقولون إن هذه الأحذية ستساعد صامويل أومتيتي على الدفاع بشكل أفضل". ولعب جريزمان دورًا مهما في تأهل منتخب بلاده لنهائيات يورو 2020، إذ كان سلاحًا فاعلا فى تسجيل وصناعة الأهداف، لكنه حتى الآن لم ينجح في التأقلم مع أسلوب لعب برشلونة. يذكر أن جريزمان شارك مع برشلونة في 15 مباراة
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