جريمة

مباحث التموين تداهم مصنع سناكس مجهولة المصدر بالجيزة

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
سناكس
سناكس
وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 74 قضية تموينية تنوعت ما بين 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 12 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 16 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف
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الداخلية تكشف عن الأسرار الكاملة لـ«كارثة البحيرة»

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة خط أنابيب بترول بالبحيرة، بعد بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمن البحيرة من فرد أمن إدارى بشركة أنابيب البترول، بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول (دمنهور- طنطا) اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط المشار إليه من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية كائنة فى زمام قرية المواسير بدائرة المركز، ملك مُزارع، ووجود محبس مُثبت بذلك الأنبوب مع وجود تسريب كبير فى المنطقة المحيطة بالأنبوب.
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سلاح وإستروكس وأيس.. سقوط 6 عناصر إجرامية في الجيزة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، طاردت قوات الشرطة ممثلة في إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، عناصر إجرامية، وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة الجيزة، بحوزته (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 44 طلقة مختلفة الأعيرة) وبمواجهته أمام العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس قطاع الغرب، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.
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إصابة عنصر إجرامي في مطاردة مثيرة بالرصاص بأكتوبر

على مدار فترة ليست بالقصيرة، ظن شابان أن خطتهما الشيطانية لن تنكشف خباياها، وأن سقوطهما في قبضة الشرطة درب من الخيال، فعمدا إلى تكوين تشكيل عصابي يتخصص نشاطه الإجرامي في وقائع سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بالطريق، مستخدمين دراجة نارية، وحضرا من مسقط رأسيهما بإحدى قرى محافظة الفيوم القريبة من محافظة الجيزة، ونفذا واقعة تلو الأخرى غير عابئين بالصرخات السريعة المصحوبة بحسرة ضحاياهما من السيدات، حتى أنهى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مغامراتهما المشبوهة.
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إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة غير صالحة بالإسكندرية

تمكن ضباط ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 29 طن "كبدة " غير صالحة للاستهلاك، إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة آتية من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسى بوزن 29 طنا تقريبًا)، وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاءت بقصد تهريبها إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
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مباحث التموين تضبط 22 مخبزا مخالفا في الجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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ضبط 72 قضية تموينية متنوعة و21 مخبزا مخالفا بالجيزة

وجه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تفتيشية مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تضبط 32 مخبزا مخالفا في الجيزة

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
خبز-عيش

ضبط 23 مخالفة في حملة تموينية على مخابز بالجيزة

يشن رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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