هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

إيدين هازارد

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".

وأضاف: "اللعب مع سان جيرمان كان دائمًا خارج خطتي، وذلك رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري أبطال أوروبا". وأتم النجم البلجيكي: "إذا عدت إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، فسيكون ذلك من أجل تمثيل ليل". يذكر أن هازارد لعب مع ليل من 2007 وحتى 2012، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو. وهازارد

وأضاف: "اللعب مع سان جيرمان كان دائمًا خارج خطتي، وذلك رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري أبطال أوروبا".



وأتم النجم البلجيكي: "إذا عدت إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، فسيكون ذلك من أجل تمثيل ليل".



يذكر أن هازارد لعب مع ليل من 2007 وحتى 2012، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو.



وهازارد فشل حتى الآن في تقديم المستوى المأمول منه مع ريال مدريد، إذ خاض 7 مباريات في الدوري الإسباني، لم يسجل خلالها سوى هدف وحيد في شباك غرناطة، كما اكتفى بصناعة 3 أهداف أمام كل من غرناطة وليجانيس وإيبار.



وفي دوري أبطال أوروبا، شارك هازارد في 4 مباريات، فشل خلالها في تسجيل أي هدف، واكتفى بصناعة هدف وحيد أمام جالطة سراي التركي، في المباراة التي انتهت بفوز الريال بهدف نظيف في تركيا.