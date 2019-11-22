رياضة

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
وأضاف: "اللعب مع سان جيرمان كان دائمًا خارج خطتي، وذلك رغم أنه نادٍ يمكنه مساعدتك على الفوز بدوري أبطال أوروبا". وأتم النجم البلجيكي: "إذا عدت إلى الدوري الفرنسي مرة أخرى، فسيكون ذلك من أجل تمثيل ليل". يذكر أن هازارد لعب مع ليل من 2007 وحتى 2012، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي مقابل 35 مليون يورو. وهازارد
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عماد-متعب (7)

عماد متعب يكشف موعد وكواليس مباراة اعتزاله

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به، علمًا بأن متعب أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع القلعة الحمراء. وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي الأهلي هو الذي تركني، وعقدي انتهى مع القلعة الحمراء، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار، لكنني لم أحصل على عقد جديد".
جريزمان‎ (2)

جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.
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نيمار‎

نيمار قبل صدام ريال مدريد: أنا فى أفضل حال

بدأت الحرب الكلامية تندلع مبكرًا قبل الصدام المرتقب الذى سيجمع بين ريال مدريد الإسبانى ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسى، الأسبوع المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أوروبا، ووجه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير ناديه، خلال تواجده فى مباراة تنس بين رافائيل نادال وكارين خاشانوف، أمس الثلاثاء، فى إطار كأس ديفيز، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بدعوة من زميله السابق فى برشلونة، جيرارد بيكيه.
نيمار‎ (1)

عودة ثنائية سان جيرمان تهدد الريال في دوري الأبطال

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات قريبا من استعادة قوته الضاربة الهجومية في الأيام القليلة المقبلة، التي ستشهد رحيل الفريق الفرنسي إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، لمواجهة ريال مدريد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد الإسباني تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان الفوز على ضيفه فريق جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020، حيث سجل لفريق ريال مدريد كلًا من رودريجو سيلفا دو جويس ثلاثة أهداف في الدقائق 4، 7، 92، ليسطر في تاريخه هاتريك في سجلات دوري أبطال أوروبا بينما سجل كريم بنزيما هدفين في الدقائق 45، 81، وسيرجيو راموس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة تركية وسان جيرمان بنزهة أوروبية

تتواصل اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره جالطة سراي التركي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام العاشرة مساء، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يتذيل جالطة سراي الترتيب برصيد نقطة واحدة، وفي نفس المجموعة يستقبل باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره كلوب بروج البلجيكي الثالث برصيد نقطتين على ملعب حديقة الأمراء الساعة 10:00 مساء.
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