رياضة

مارادونا يتراجع عن استقالته مع فريق خيمناسيا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
مارادونا
مارادونا
تراجع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن قرار استقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني، وذلك بعد تقديم استقالته منذ يومين. وقال كريستيان براجارنيك، مدير أعمال مارادونا، لمحطة إذاعية أرجنتينية: "مارادونا مستمر مع خيمناسيا"، وقرر اللاعب السابق الفائز بكأس العالم، تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانبا قبل الانتخابات التي ستقام غدا السبت. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل فيه فريق خيمناسيا المركز الـ22 في الدوري الأرجنتيني.
وتولى مارادونا المسؤولية في سبتمبر الماضي، بشرط استمرار جابرييل بليجرينو في موقعه رئيسًا للنادي، وأدى قرار بليجرينو المفاجئ بعدم الترشح في الانتخابات إلى استقالة مارادونا المفاجئة. وتحت قيادة مارادونا، خسر خيمناسيا في 5 مباريات وفاز 3 مرات ولا يزال في منطقة الهبوط. يذكر أن بليجرينو صرح في مؤتمر صحفي
اقرأ المزيد
جيرارد-بيكيه

سواريز: «يجب علينا أن نمسك لسان بيكيه بملقاط»

كشف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن بعض الكواليس حول علاقته مع زملائه في النادي الكتالوني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية. وقال سواريز: "تحدث بيكيه عن أن اللاعبين كانوا مستعدين لدفع الأموال من أجل إعادة نيمار؟ عندما يتحدث جيرارد أحيانًا عليك أن تمسك لسانه بملقاط، وبيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، لكن في هذه الحالة هو يعرف ويدرك أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار، لكننا كنا مستعدين للترحيب به أو بأي لاعب ينضم".
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
رونالدو وساري

ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".
اقرأ المزيد من الأخبار
الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

سكالوني يتغنى بلاعبي الأرجنتين عقب إسقاط البرازيل

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن لاعبيه أظهروا أنهم يقاتلون من أجل القميص، ويؤدون على نحو طيب أمام منافسين بحجم البرازيل. وقال سكالوني: "تعامل الفريق بشكل جيد، بغض النظر عمن لعب. هؤلاء الفتية يبذلون قصارى جهدهم من أجل القميص ويلعبون بصورة رائعة، وهذا هو المهم". وأضاف مدرب منتخب الأرجنتين: "هم مهمون للغاية من أجل هذا النوع من المباريات لأنهم يخوضون اللقاءات بمعنويات مرتفعة"، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة (تي واي سي سبورتس) الأرجنتينية عقب الفوز على البرازيل في الرياض.
ميسي (1)

ليونيل ميسي صداع في رأس مدرب البرازيل

أقر تيتي، مدرب منتخب البرازيل، بأنه لا يستطيع "النوم جيدا" قبل مواجهة منتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، وأنه غير قادر على وقف التفكير في كيفية "تحييد" لاعب يمتلك "هذا القدر من الإمكانات الاستثنائية". وجدد تيتي تصريحاته التي أدلى بها خلال النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا حين اعترف، قبل مواجهة الـ(ألبيسيليستي) في نصف النهائي، أن ميسي يحرمه من النوم. وقال المدرب البرازيلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة في العاصمة السعودية الرياض: "ليونيل ميسي لاعب مختلف، يتمتع بإمكانات فنية رائعة. لا يمكن إيقاف لاعب كهذا أبدا. سنحاول تقييده".
منتخب - المكسيك -تحت 17 عاما

المكسيك يتأهل لنهائي مونديال الشباب على حساب هولندا

نجح المنتخب المكسيكي للشباب في التأهل لنهائى كأس العالم تحت 17 سنة، بعد الفوز على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، علي ملعب بيزيراو، في نصف نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف، سجل هدف المكسيك، إفرين الفاري، بينما أحرز هدف الطواحين الهولندية، سانتيجو رينيه مونو روبلز لاعب المكسيك (بالخطأ فى مرماه). ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بنتيجة 4-3 .
ميسى

ريكيلمي ينظم مباراتي اعتزال من أجل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكيليمي، يخطط لتنظيم مباراة اعتزال ثانية، بهدف إشراك مواطنه ليونيل ميسي بها، وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا، وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد، وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]