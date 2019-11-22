مارادونا يتراجع عن استقالته مع فريق خيمناسيا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص

مارادونا

تراجع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، عن قرار استقالته من تدريب فريق خيمناسيا لابلاتا المتعثر في الدوري الأرجنتيني، وذلك بعد تقديم استقالته منذ يومين. وقال كريستيان براجارنيك، مدير أعمال مارادونا، لمحطة إذاعية أرجنتينية: "مارادونا مستمر مع خيمناسيا"، وقرر اللاعب السابق الفائز بكأس العالم، تغيير رأيه بعد موافقة المرشحين لرئاسة النادي على تنحية خلافاتهم جانبا قبل الانتخابات التي ستقام غدا السبت. يأتي ذلك في الوقت الذي يحتل فيه فريق خيمناسيا المركز الـ22 في الدوري الأرجنتيني.

وتولى مارادونا المسؤولية في سبتمبر الماضي، بشرط استمرار جابرييل بليجرينو في موقعه رئيسًا للنادي، وأدى قرار بليجرينو المفاجئ بعدم الترشح في الانتخابات إلى استقالة مارادونا المفاجئة. وتحت قيادة مارادونا، خسر خيمناسيا في 5 مباريات وفاز 3 مرات ولا يزال في منطقة الهبوط. يذكر أن بليجرينو صرح في مؤتمر صحفي

وتولى مارادونا المسؤولية في سبتمبر الماضي، بشرط استمرار جابرييل بليجرينو في موقعه رئيسًا للنادي، وأدى قرار بليجرينو المفاجئ بعدم الترشح في الانتخابات إلى استقالة مارادونا المفاجئة.



وتحت قيادة مارادونا، خسر خيمناسيا في 5 مباريات وفاز 3 مرات ولا يزال في منطقة الهبوط.



يذكر أن بليجرينو صرح في مؤتمر صحفي سابق: "مارادونا قال إنه إذا لم تكن هناك وحدة، فسوف يستقيل. لقد حاول هو ومساعدوه أن يكون النادي متحدا، لكن الوحدة فشلت وهناك قوائم".



وأضاف: "لقد عرض هذا الأمر، وأعطى مهلة ليرى إذا كان هناك اتحاد أم لا. هو يرغب في الاستمرار في عمله ويحب النادي".



وعلى مدار مسيرة مارادونا التدريبية التي شهدت تدريبه لـ7 فرق أبرزها الأرجنتين، لم يتوج بأي لقب حتى الآن.