إبراهيموفيتش يترك الباب مفتوحا للعودة إلى ميلان

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

زلاتان إبراهيموفيتش

ترك النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الباب مفتوحًا أمام العودة إلى صفوف فريقه القديم ميلان، وذلك بعد أن كشف تقرير صحفي إيطالي، أمس الخميس، عن أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجلوس جالاكسي، منح ميلان وعدًا بشأن الميركاتو، ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان، وزفونيمير بوبان مدير قطاع الكرة، حصلا على الضوء الأخضر من إليوت (ملاك الروسونيري) بشأن التعاقد مع إبرا، وأشار إلى أن بوبان اتصل هاتفيا بالمهاجم السويدي، لإقناعه بالانتقال إلى ميلان.

كما حدثت اتصالات جديدة اليوم بين مسؤولي النادي ومينو رايولا وكيل اللاعب، وأوضح أن اجتماع أمس بين رايولا ومسؤولي ميلان، جعل إبرا منفتحًا للعودة إلى سان سيرو. ومنح إبراهيموفيتش مسؤولي ميلان وعدًا بأنه سيرد على العرض المقدم خلال 20 يومًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال ينتظر تقييم كل العروض التي ستقدم له. وشدد

كما حدثت اتصالات جديدة اليوم بين مسؤولي النادي ومينو رايولا وكيل اللاعب، وأوضح أن اجتماع أمس بين رايولا ومسؤولي ميلان، جعل إبرا منفتحًا للعودة إلى سان سيرو.



ومنح إبراهيموفيتش مسؤولي ميلان وعدًا بأنه سيرد على العرض المقدم خلال 20 يومًا، مشيرًا إلى أنه لا يزال ينتظر تقييم كل العروض التي ستقدم له.



وشدد "كالتشيو ميركاتو" على أن إبرا يريد الحصول على نفس راتبه في لوس أنجلوس جالاكسي (6 ملايين يورو)، ولكن سيعمل مسؤولو ميلان على خفضه قليلًا.



يذكر أن إبراهيموفيتش سبق أن لعب موسمين من قبل في صفوف الميلان، بين عامي 2010 و2012، وتوج مع الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة، موسم 2010- 2011، إلى جانب التتويج بالسوبر الإيطالي في عام 2011.