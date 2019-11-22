هوملز يكشف عن اللاعب الأفضل في البوندسليجا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

بايرن ميونيخ

يرى المدافع الألماني لبروسيا دورتموند، ماتس هوملز، أن مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو اللاعب الأفضل في الدوري الألماني في الوقت الراهن، مشيرًا إلى صعوبة إيجاد أي رأي مغاير لذلك، وفسر المدافع الألماني سر اختياره للمهاجم البولندي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قائلًا: "إذا كان هناك لاعب آخر قادر على تسجيل هذا القدر من الأهداف كل عام، فمن الصعب مواصلة ذلك، لكنه يبقى دومًا في حالة بدنية وفنية جيدة وعلى أعلى مستوى من الاحترافية".

وعلى صعيد القدرات الفنية، وقع اختيار هوملز على زميله الإنجليزي جادون سانشو، وكذلك الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى موهبتهما المذهلة. وأكد هوملز أن اختياره للثنائي يعود لقدرته على التحكم بشكل هائل في الكرة، إلى جانب القدرة على المراوغة. وأضاف: "هناك أيضًا أسماء

وعلى صعيد القدرات الفنية، وقع اختيار هوملز على زميله الإنجليزي جادون سانشو، وكذلك الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى موهبتهما المذهلة.



وأكد هوملز أن اختياره للثنائي يعود لقدرته على التحكم بشكل هائل في الكرة، إلى جانب القدرة على المراوغة.



وأضاف: "هناك أيضًا أسماء أخرى أضمها لقائمة الأفضل في البوندسليجا، أمثال كينجسلي كومان وسيرجي جنابري وكاي هافيرتز".



وتطرق لاعب بايرن السابق للحديث عن فقدان فريقه العديد من النقاط خارج الديار هذا الموسم، قائلًا: "يجب أن نلعب بشكل أفضل خارج ملعبنا، وحال استمرارنا على هذا النحو، لن نتوج باللقب في النهاية".