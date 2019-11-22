رياضة

هوملز يكشف عن اللاعب الأفضل في البوندسليجا

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
يرى المدافع الألماني لبروسيا دورتموند، ماتس هوملز، أن مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو اللاعب الأفضل في الدوري الألماني في الوقت الراهن، مشيرًا إلى صعوبة إيجاد أي رأي مغاير لذلك، وفسر المدافع الألماني سر اختياره للمهاجم البولندي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قائلًا: "إذا كان هناك لاعب آخر قادر على تسجيل هذا القدر من الأهداف كل عام، فمن الصعب مواصلة ذلك، لكنه يبقى دومًا في حالة بدنية وفنية جيدة وعلى أعلى مستوى من الاحترافية".
وعلى صعيد القدرات الفنية، وقع اختيار هوملز على زميله الإنجليزي جادون سانشو، وكذلك الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ، مشيرًا إلى موهبتهما المذهلة.   وأكد هوملز أن اختياره للثنائي يعود لقدرته على التحكم بشكل هائل في الكرة، إلى جانب القدرة على المراوغة.   وأضاف: "هناك أيضًا أسماء
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جيرارد-بيكيه

سواريز: «يجب علينا أن نمسك لسان بيكيه بملقاط»

كشف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن بعض الكواليس حول علاقته مع زملائه في النادي الكتالوني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية. وقال سواريز: "تحدث بيكيه عن أن اللاعبين كانوا مستعدين لدفع الأموال من أجل إعادة نيمار؟ عندما يتحدث جيرارد أحيانًا عليك أن تمسك لسانه بملقاط، وبيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، لكن في هذه الحالة هو يعرف ويدرك أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار، لكننا كنا مستعدين للترحيب به أو بأي لاعب ينضم".
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
رونالدو وساري

ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".
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بايرن ميونيخ _ بوروسيت دورتموند

بايرن ميونخ يقسو على دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا دورتموند، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الألماني، وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم للفريق البافاري، وأضاف سيرجي جنابري ثاني الأهداف، وعاد ليفاندوفسكي وعزز تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم ماتس هوميلز رباعية أصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، ليرفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بفارق نقطة بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر، فيما تراجع دورتموند للمركز الخامس برصيد 19 نقطة.
بايرن-ميونيخ-وبروسيا-دورتموند (1)

كلاسيكو ألمانيا يشعل لهيب مواجهات البوندسليجا

يحتضن ملعب أليانز أرينا اليوم السبت قمة مباريات الجولة الـ11 في الدوري الألماني، وذلك عندما يستقبل بايرن ميونخ نظيره بوروسيا دورتموند في تمام الساعة 7:30 مساء، ويحتل العملاق البافاري المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد أسود فيستيفال في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، وتواجه الفريقان في 100 مباراة بالبوندسليجا حقق خلالها بايرن ميونخ الانتصار في 46 مباراة مقابل 25 انتصار لبروسيا دورتموند، وتعادل الفريقان في 29 لقاء، وسجل لاعبو البايرن في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباك العملاق البافاري بـ122 هدفًا.
نيكو-كوفاتش (3)

تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.
فرانكفورت

إينتراخت يقسو على بايرن ميونيخ بخماسية

هزيمة قاسية لم يتوقعها أحد، حيث سقط فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «كومرزبنك أرينا» ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الألماني. وجاءت أهداف أصحاب الأرض عن طريق فيليب كوستيتش، وجبريل سو، وديفيد أبراهام، ومارتن هينتيريجر وجونكالو باسيينشيا، وفي المقابل سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفريق البافاري الوحيد، ليرتقي فرانكفورت إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة.
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