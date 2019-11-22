عماد متعب يكشف موعد وكواليس مباراة اعتزاله

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

عماد متعب

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به، علمًا بأن متعب أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع القلعة الحمراء. وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي الأهلي هو الذي تركني، وعقدي انتهى مع القلعة الحمراء، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار، لكنني لم أحصل على عقد جديد".

وتابع مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق: "أحد أعضاء الجهاز الفني الذي تولى المهمة بعد حسام البدري هاتفني وأكد لي أنني سأحصل على عقد جديد، لكنني لن ألعب على الإطلاق ووجودي سيكون صوريا، فرفضت الأمر". وواصل عماد متعب: "تحدثت مع البرتغالي مانويل جوزيه (مدرب الأهلي السابق) وشاورته بشأن قرار الاعتزال،

وتابع مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق: "أحد أعضاء الجهاز الفني الذي تولى المهمة بعد حسام البدري هاتفني وأكد لي أنني سأحصل على عقد جديد، لكنني لن ألعب على الإطلاق ووجودي سيكون صوريا، فرفضت الأمر".



وواصل عماد متعب: "تحدثت مع البرتغالي مانويل جوزيه (مدرب الأهلي السابق) وشاورته بشأن قرار الاعتزال، فوافقني الرأي بعد أن أخبرته أنني لن أتحمل اللعب لنادٍ آخر في مصر غير النادي الأهلي".



واختتم مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق: "في شهر فبراير المقبل ستقام مباراة اعتزالي مع أحد الأندية العالمية، والشركة المنظمة أرسلت عرضا مغريا وننتظر الرد خلال أيام".

