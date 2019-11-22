رياضة

عماد متعب يكشف موعد وكواليس مباراة اعتزاله

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
عماد متعب
عماد متعب
أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أنه لم يكن ليتخذ قرار الاعتزال لو كان ناديه الأحمر تمسك به، علمًا بأن متعب أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2018 بعد انتهاء عقده الأخير مع القلعة الحمراء. وقال عماد متعب في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لو تمسك بي النادي الأهلي لما اعتزلت، لكن الحقيقة أن النادي الأهلي هو الذي تركني، وعقدي انتهى مع القلعة الحمراء، وأخبرت الجميع بأنني لا أنوي الاعتزال وكشفت عن رغبتي في الاستمرار، لكنني لم أحصل على عقد جديد".
وتابع مهاجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق: "أحد أعضاء الجهاز الفني الذي تولى المهمة بعد حسام البدري هاتفني وأكد لي أنني سأحصل على عقد جديد، لكنني لن ألعب على الإطلاق ووجودي سيكون صوريا، فرفضت الأمر". وواصل عماد متعب: "تحدثت مع البرتغالي مانويل جوزيه (مدرب الأهلي السابق) وشاورته بشأن قرار الاعتزال،
اقرأ المزيد
هازارد

هازارد يكشف عن محاولات سان جيرمان لضمه

تحدث النجم البلجيكي إيدين هازارد عن كثرة العروض التي انهالت عليه من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال، الصيف الماضي، إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني. وكان هازارد انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من تشيلسي، بمقابل تخطى الـ100 مليون يورو، وقال إيدين هازارد، في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "حاول باريس سان جيرمان التوقيع معي عدة مرات، ولكني أخبرتهم دائمًا بأن إجابتي ستكون لا".
جريزمان‎ (2)

جريزمان يعترف بافتقاره إلى مهارة المراوغة

يرى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أنه لا يعرف كيفية مراوغة الخصوم في المباريات، حيث يفضل اللعب السريع وتمرير الكرة لزملائه. وقال جريزمان خلال حضوره حفلا خاصا لشركة تصنيع أحذية، حيث نقلت تصريحاته صحيفة سبورت: "لا أعرف كيف أراوغ، أفضّل أن أتعامل بلمسة أو لمستين للكرة بسرعة"، وأضاف: "أحب أن تخرج الكرة من بين أقدامي بدقة كبيرة، والتسديد على المرمى"، وشهد الحفل حضور زميليه في البلوجرانا لويس سواريز وصامويل أومتيتي، وزميله السابق في أتلتيكو مدريد، الحارس يان أوبلاك، بالإضافة إلى النجم الفرنسي السابق تييري هنري.
جوزيه مورينيو (1)

مورينيو يستهدف التجديد لثلاثي توتنهام

من أكبر التحديات التي تواجه البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد توليه المهمة الفنية لفريق توتنهام خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، هو الإبقاء على نجوم الفريق، خاصة أن هناك الكثير منهم ستنتهي عقودهم الصيف المقبل. وكشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن مورينيو، المدير الفني الجديد لتوتنهام، منح دانييل ليفي، رئيس النادي، قائمة طلبات فور توليه المهمة، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مورينيو يرغب في إقناع ثلاثي توتنهام، وهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد، بالبقاء رغم أن عقودهم على وشك الانتهاء.
اقرأ المزيد من الأخبار
بعثة-الأهلى (2)

الأهلي يجهز للسفر إلى تونس.. وبرنامج خاص بعد الراحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدوري الحالية بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي. وأضاف أنه يجري البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير، مؤكدًا أن الأمر قيد البحث، وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لاستغلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، خلال توقف الدوري بعد تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى التي شهدت خوض معسكر إعداد نموذجي في الإمارات، وكان فرصة جيدة لتجهيز الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد ارتباطات محلية وإفريقية.
تركى-والخطيب (1)

شوبير: الشياطين أفسدوا العلاقة بين آل الشيخ والخطيب

يرى الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، أن شياطين تدخلت لإفساد العلاقة بين تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. وأكد أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية أن تركي آل الشيخ جاء إلى مصر عاشقا للنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وداعما بلا حدود، موضحا أن بعض الشياطين تدخلوا لإفساد العلاقة بين الطرفين، لكن الأزمة انتهت والعلاقة عادت إلى طبيعتها.
احمد-فتحى

فتحي: رفضت ملايين بيراميدز والزمالك من أجل الأهلي

قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، إنه يتمنى الاعتزال داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه رفض الانضمام لنادي الزمالك مرتين، من أجل الأهلي، كما أنه رفض عرضا من بيراميدز قبل لقاء السوبر المصري الأخير، وذلك حسبما أفاد خلال حوار تليفزيوني. وأضاف أحمد فتحي: "أنا مستمر في النادي الأهلي حتى يبلغني مسؤولو القلعة الحمراء بعدم الحاجة لجهودي، وقتها سأقرر ماذا سأفعل، ربما أعتزل، وربما أرحل إلى فريق آخر، لكني أتمنى الاعتزال في الأهلي".
محمد-هاني-فريق-الأهلى-يؤدي-تمرين-في-حديقة-الفندق - في-الجزائر (2)

هاني يختار المدرب الأجنبي الأفضل ويتحدث عن رحيل فتحي

يرى محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مدربه السابق في القلعة الحمراء الأوروجواياني مارتن لاسارتي، أفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته، أمام الثنائي الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]