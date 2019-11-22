سواريز يستعيد ذكريات رباعية ليفربول

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص

ليفربول وبرشلونة

استعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ذكريات خسارة برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت: "في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية"، وأضاف: "لقد كانوا يتحدثون عن أنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر"، وتابع سواريز: "من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة".

وأكمل: "لقد قيل إن برشلونة خسر نهائي كأس الملك، لأن الفريق لم يكن يلعب بمهاجم صريح، وسواريز كان يكذب ولم يتعرض لإصابة". وتابع: "أريد أن أسأل من يكتب هذه الكلمات، هل عندما تصاب يده يستطيع الكتابة؟ لقد أصبت بكسر في الغضروف المفصلي، كيف يمكنني أن أعارض الطبيب؟! كما أنه من المستحيل ادعاء الإصابة". وأتم: