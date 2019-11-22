رياضة

سواريز يستعيد ذكريات رباعية ليفربول

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
ليفربول وبرشلونة
ليفربول وبرشلونة
استعاد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، ذكريات خسارة برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت: "في الموسم الحالي تعرضت للإصابة مرتين، وكان الأمر مبالغًا فيه خلال المرة الثانية"، وأضاف: "لقد كانوا يتحدثون عن أنني لن أستطيع لعب مباراة سيلتا فيجو أو السفر مع منتخب أوروجواي، ولكني كنت جاهزًا وسمحوا لي بالسفر"، وتابع سواريز: "من المؤلم أن يتم توجيه اللوم لي بسبب الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق رغم أنني كنت أعاني من إصابة".
وأكمل: "لقد قيل إن برشلونة خسر نهائي كأس الملك، لأن الفريق لم يكن يلعب بمهاجم صريح، وسواريز كان يكذب ولم يتعرض لإصابة". وتابع: "أريد أن أسأل من يكتب هذه الكلمات، هل عندما تصاب يده يستطيع الكتابة؟ لقد أصبت بكسر في الغضروف المفصلي، كيف يمكنني أن أعارض الطبيب؟! كما أنه من المستحيل ادعاء الإصابة".   وأتم:
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جيرارد-بيكيه

سواريز: «يجب علينا أن نمسك لسان بيكيه بملقاط»

كشف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن بعض الكواليس حول علاقته مع زملائه في النادي الكتالوني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية. وقال سواريز: "تحدث بيكيه عن أن اللاعبين كانوا مستعدين لدفع الأموال من أجل إعادة نيمار؟ عندما يتحدث جيرارد أحيانًا عليك أن تمسك لسانه بملقاط، وبيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، لكن في هذه الحالة هو يعرف ويدرك أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار، لكننا كنا مستعدين للترحيب به أو بأي لاعب ينضم".
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
رونالدو وساري

ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".
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لويس-سواريز-نجم-برشلونة

سواريز: أدين لـ لويس إنريكي بالكثير.. منحني الثقة

علق الأوروجياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني، علي فترة لويس إنريكي عندما كان يقود الفريق الكتالوني . وقاد إنريكي قلعة الكتلان من موسم 2014 وحتي موسم 2017، وساهم معه في تتويج برشلونة بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات. وتحدث سواريز للموقع الرسمي لبرشلونة، قائلًا: "تخيّلوا أن أول مباراة لي بقميص البلوجرانا كانت في ملعب سانتياجو برنابيو، لم أكن قد لعبت لفترة، شعرت بالتوتر لمجرد التفكير في ارتكاب أخطاء".
جريزمان‎ (1)

إصابة سواريز تجبر جريزمان على مركز جديد

كشفت الصحافة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أن إصابة لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ستجبر أرنستو فالفيردى المدير الفنى للفريق الكتالوني، على تشكيل جديد فى خط الهجوم البلوجرانا. ويخوض الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، تحديًا جديدًا خلال مواجهة سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وعلقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بأن إصابة لويس سواريز ستجبر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، على تشكيل ثلاثي جديد في خط الهجوم.
ليفربول - برشلونة (3)

كيف حفز كلوب لاعبي ليفربول قبل موقعة برشلونة؟

حقق ليفربول ريمونتادا تاريخية على حساب برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتغلب البرسا على الريدز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، وفي الإياب تمكن الليفر من قلب النتيجة والفوز برباعية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية، وتغلب حينها على توتنهام بهدفين دون رد، محققًا اللقب السادس في تاريخه بأعرق البطولات الأوروبية، إلا أن تلك الريمونتادا لم تكن لتتحقق بدون وجود مدرب مثل الألماني يورجن كلوب يجيد تحفيز لاعبيه.
ليفربول

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
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