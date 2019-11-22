مدرب الفراعنة: سنضم 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

المنتخب الوطني

أثنى طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، على أداء لاعبي المنتخب الأولمبي، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والوصول للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وأضاف طارق مصطفى، في تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب الأولمبي يتمتع بالروح القتالية، وهذا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أن المنتخب الأول والأولمبي نسيج واحد، وأنه سيتم ضم من 6 إلى 7 لاعبين لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، في الأماكن التي يحتاج إليها الفريق، ومنوها بأنه لن يكون مصطفى محمد أو رمضان صبحي فقط.

وأرجع مدرب الفراعنة الصعوبات التي واجهت المنتخب الأول إلى عدم جاهزية اللاعبين، باستثناء محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا الإنجليزي، مضيفًا: "أحمد حسن كوكا كان المهاجم الأول للمنتخب قبل أن يتعرض للإصابة، واضطررنا للاستعانة بمحمود كهربا في ذلك المركز". وأشار طارق مصطفى إلى أن إصابة حمدي فتحي أثرت

وأرجع مدرب الفراعنة الصعوبات التي واجهت المنتخب الأول إلى عدم جاهزية اللاعبين، باستثناء محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا الإنجليزي، مضيفًا: "أحمد حسن كوكا كان المهاجم الأول للمنتخب قبل أن يتعرض للإصابة، واضطررنا للاستعانة بمحمود كهربا في ذلك المركز".



وأشار طارق مصطفى إلى أن إصابة حمدي فتحي أثرت سلبا فى المنتخب، بعد تألقه في المباراتين الوديتين أمام بتسوانا وليبيريا، وإحرازه هدفين في المباراتين، بالإضافة للسفر وخوض مباراة جزر القمر بعد مباراة كينيا بـ3 أيام فقط.



واختتم مدرب الفراعنة: "نحن أيضا غير راضين عن أداء المنتخب، ولكن نعد بالتصحيح وسنتأهل لكأس الأمم الإفريقية".



وتعادل المنتخب الوطني في أول مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة للكاميرون 2021 أمام كينيا بهدف لكل فريق، وجزر القمر سلبيا.

