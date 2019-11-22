رياضة

مدرب الفراعنة: سنضم 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي

٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
أثنى طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، على أداء لاعبي المنتخب الأولمبي، بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، والوصول للمباراة النهائية أمام كوت ديفوار، في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. وأضاف طارق مصطفى، في تصريحات تليفزيونية، أن المنتخب الأولمبي يتمتع بالروح القتالية، وهذا ما نحتاج إليه، مشيرًا إلى أن المنتخب الأول والأولمبي نسيج واحد، وأنه سيتم ضم من 6 إلى 7 لاعبين لصفوف المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، في الأماكن التي يحتاج إليها الفريق، ومنوها بأنه لن يكون مصطفى محمد أو رمضان صبحي فقط.
وأرجع مدرب الفراعنة الصعوبات التي واجهت المنتخب الأول إلى عدم جاهزية اللاعبين، باستثناء محمود حسن "تريزيجيه" نجم أستون فيلا الإنجليزي، مضيفًا: "أحمد حسن كوكا كان المهاجم الأول للمنتخب قبل أن يتعرض للإصابة، واضطررنا للاستعانة بمحمود كهربا في ذلك المركز". وأشار طارق مصطفى إلى أن إصابة حمدي فتحي أثرت
اقرأ المزيد
جيرارد-بيكيه

سواريز: «يجب علينا أن نمسك لسان بيكيه بملقاط»

كشف الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، عن بعض الكواليس حول علاقته مع زملائه في النادي الكتالوني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية. وقال سواريز: "تحدث بيكيه عن أن اللاعبين كانوا مستعدين لدفع الأموال من أجل إعادة نيمار؟ عندما يتحدث جيرارد أحيانًا عليك أن تمسك لسانه بملقاط، وبيكيه لديه الكثير من الخبرة في الإدلاء بالتصريحات، لكن في هذه الحالة هو يعرف ويدرك أن اللاعبين كانوا خارج قضية نيمار، لكننا كنا مستعدين للترحيب به أو بأي لاعب ينضم".
بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
رونالدو وساري

ساري يعلن غياب رونالدو عن موقعة أتالانتا

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز، سيغيب عن مواجهة أتالانتا في الدوري الإيطالي، المقرر إقامتها غدًا السبت، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة عقب العودة من التوقف الدولي. وقال ساري، في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "أزمة تغيير كريستيانو؟ الأمر ليس في حاجة للتوضيح، أنا في مجال التدريب منذ تسعينيات القرن الماضي، وحتى عندما كنت أعمل مع الهواة، كانت توجد ردود فعل من اللاعبين عند الاستبدال، وأحيانًا تكون أسوأ".
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (10)

تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الأفيال

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين سيظهر رسميا في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020، إلى جانب الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، المقرر إقامتها اليوم أيضًا.
مصر- تصعد -لاولمبياد -بيكين (2)

الأفيال طريق الفراعنة نحو اللقب الإفريقي الأول

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن كلا المنتخبين سيظهر رسميا في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020، إلى جانب الفائز من مواجهة جنوب إفريقيا وغانا، المقرر إقامتها اليوم أيضًا.
رمضان صبحي (3)

رمضان صبحي عن ضم صلاح: «امنحوا 21 رجلا حقهم أولا»

قال رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، إنه تلقى مكالمة من الدولي محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وطالبه بأن يبارك للمنتخب بالكامل على التأهل لأولمبياد طوكيو. ورد رمضان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غدٍ أمام كوت ديفوار، على الحديث عن الاحتياج لضم محمد صلاح، مؤكدا: «مع احترامي للجميع، هذه القائمة ضمت 21 رجلا كافحوا طوال البطولة لتحقيق التأهل للأولمبياد ونجحنا في ذلك، بالإضافة إلى المصابين الذين كانوا بجانبنا منذ البداية ومنهم من لم يرحل حتى بعد الإصابة».
كوت ديفوار (1)

قمة خارج التوقعات بين كوت ديفوار وغانا في كأس الأمم

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، لقاء منتخب كوت ديفوار أمام غانا، ضمن مواجهات الدور نصف نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري. وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة القارية لتمثيل القارة السمراء في الأولمبياد، وهو ما يعني أن الفوز سيمنح أحدهما بطاقة الترشح للأولمبياد، بخلاف صعوده للنهائي، أما في حالة الخسارة، سيخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أمام المنتخب الخاسر من مواجهة مصر وجنوب إفريقيا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]