معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 25شبين الكوم 14 25طنطا 14 25دمنهور 14 24الإسكندرية 14 24بلطيم 14 25مطروح 13 23السلوم 12 23سيوة 12 23 بورسعيد 18 23دمياط 17 22الزقازيق 13 24الإسماعيلية 10 24السويس 13 24العريش 09 23رفح 09 22رأس سدر 14 25نخل 02 24نويبع 19 23طابا 15 24كاترين

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 14 25

دمنهور 14 24

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 25

مطروح 13 23

السلوم 12 23

سيوة 12 23

بورسعيد 18 23

دمياط 17 22

الزقازيق 13 24

الإسماعيلية 10 24

السويس 13 24

العريش 09 23

رفح 09 22

رأس سدر 14 25

نخل 02 24

نويبع 19 23

طابا 15 24

كاترين 02 19

الطور 14 26

شرم الشيخ 19 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 18 27

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 12 26

سوهاج 13 27

قنا 14 27

الأقصر 14 28

أسوان 14 28

أبو سمبل 13 28

الوادي الجديد 09 28

شلاتين 19 30

أبو رماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 21 27







