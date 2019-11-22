البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

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قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود. ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، عن بيان للمتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إن الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأنه من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور.

يشار إلى أن أدم شيف يشغل منصب رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي والذي يقود التحقيق بخصوص مساءلة ترامب.